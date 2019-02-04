МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Бывший первый замглавы аппарата мэра и правительства Москвы Вячеслав Шуленин назначен зампредом ВЭБа, сообщает госкорпорация в понедельник.

"Вячеслав Шуленин назначен заместителем председателя "ВЭБ.РФ". В этой должности он будет отвечать за взаимодействие с региональными и муниципальными органами власти, в том числе по вопросам развития городской экономики и внедрения электронных сервисов", — говорится в релизе.

Во время работы в правительстве Москвы Вячеслав Шуленин участвовал в запуске и поддержании московских информационных программ, в частности "Активный гражданин". Кроме того, он координировал развитие проектов "умного города" в городском хозяйстве, отмечает ВЭБ.