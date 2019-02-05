МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Во вторник вышел из печати "Вестник Банка России" № 9 /2061/.

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— указание № 5028-У от 19.12.2018 "О внесении изменений в пункты 1.6 и 7.4 Инструкции Банка России от 5 декабря 2013 года № 147-И "О порядке проведения проверок кредитных организаций /их филиалов/ уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации /Банка России/" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 53451 от 21.01.2019, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5030-У от 19.12.2018 "О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 20 декабря 2016 года № 176-И "О порядке и случаях проведения уполномоченными представителями /служащими/ Банка России осмотра предмета залога, принятого кредитной организацией в качестве обеспечения по ссуде, и /или/ ознакомления с деятельностью заемщика кредитной организации и /или/ залогодателя" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 53578 от 25.01.2019, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5034-У от 24.12.2018 "О внесении изменений в Положение Банка России от 31 января 2017 года № 577-П "О правилах ведения внутреннего учета профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую деятельность, дилерскую деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 53514 от 23.01.2019, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5038-У от 25.12.2018 "О процедуре выдвижения в Совет Службы финансового уполномоченного представителей саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, а также ассоциаций /союзов/ кредитных организаций, указанных в части 1 статьи 7 Федерального закона от 4 июня 2018 года № 123-ФЗ "Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 53502 от 22.01.2019, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5039-У от 25.12.2018 "О формах и порядке направления операторами по переводу денежных средств уведомлений о приостановлении зачисления денежных средств на банковский счет получателя средств или увеличения остатка электронных денежных средств получателя средств, о невозможности приостановления зачисления денежных средств на банковский счет получателя средств или приостановления увеличения остатка электронных денежных средств получателя средств" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 53570 от 25.01.2019, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5044-У от 27.12.2018 "О сроках обеспечения оператором таможенных платежей возможности внесения авансовых платежей, таможенных пошлин, налогов и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы, путем использования национальных платежных инструментов" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 53565 от 25.01.2019, вступает в силу со дня начала применения статьи 28 Федерального закона от 3 августа 2018 года № 289-ФЗ/;

— указание № 5045-У от 27.12.2018 "О порядке взаимодействия Центрального банка Российской Федерации и Федеральной налоговой службы по вопросам государственной регистрации кредитных организаций, государственной регистрации изменений, внесенных в устав кредитной организации, внесения изменений в сведения о кредитной организации, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, не связанных с внесением изменений в ее устав, государственной регистрации изменений, внесенных в устав микрофинансовой компании в связи с получением статуса кредитной организации, государственной регистрации изменений, внесенных в устав юридического лица в связи с получением статуса небанковской кредитной организации – центрального контрагента" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 53511 от 23.01.2019, вступает в силу со дня опубликования/;

— приказ № ОД-207 от 30.01.2019 "Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг у кредитной организации Акционерный Камчатский Коммерческий Агропромбанк "КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК" публичное акционерное общество ПАО "Камчаткомагропромбанк" /г. Петропавловск-Камчатский/";

— приказ № ОД-208 от 30.01.2019 "О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный Камчатский Коммерческий Агропромбанк "КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК" публичное акционерное общество ПАО "Камчаткомагропромбанк" /г. Петропавловск-Камчатский/ в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций";

— приказ № ОД-209 от 31.01.2019 "Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг у кредитной организации Публичное акционерное общество Нижегородский коммерческий банк "РАДИОТЕХБАНК" ПАО НКБ "РАДИОТЕХБАНК" /г. Нижний Новгород/";

— приказ № ОД-210 от 31.01.2019 "О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Публичное акционерное общество Нижегородский коммерческий банк "РАДИОТЕХБАНК" ПАО НКБ "РАДИОТЕХБАНК" /г. Нижний Новгород/ в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций";

— приказ № ОД-211 от 31.01.2019 "Об отзыве лицензий на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью "Страховая Компания "Капитал – Лайф";

— приказ № ОД-212 от 31.01.2019 "О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 14 октября 2014 года № ОД-2842";

— приказ № ОД-218 от 1.02.2019 "О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк "РИАЛ-КРЕДИТ" /общество с ограниченной ответственностью/ КБ "РИАЛ-КРЕДИТ" /ООО/ /г. Москва/";

— приказ № ОД-223 от 1.02.2019 "О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 24 октября 2018 года № ОД-2772";

— информационное письмо № ИН-06-28/9 от 30.01.2019 "О государственной регистрации отчета об итогах выпуска акций акционерного пенсионного фонда, размещенных при его создании в результате преобразования в него некоммерческого пенсионного фонда или выделения с преобразованием".

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: объявления Банка России.