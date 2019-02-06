МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Страховая компания "Эрго", принадлежащая немецкой Ergo Group, выставлена на продажу, пишет газета "Ведомости" в среду со ссылкой на источники.

В России "Эрго" работает 28 лет и является универсальным страховщиком. За девять месяцев 2018 года сборы "Эрго" снизились на 2,8% к аналогичному периоду прошлого года и составили 4,8 миллиарда рублей, согласно данным ЦБ (36-е место среди страховщиков). Прибыль "Эрго" за 2017 год составила 338,2 миллиона рублей, отмечает издание.

Один из источников издания говорит, что Ergo Group хочет за компанию около 2 миллиардов рублей. Среди интересантов — "Альфастрахование", сообщили два собеседника газеты. "Мы не комментируем слухи и домыслы", — в свою очередь сообщил представитель "Альфастрахования".

Интересовалась покупкой "Эрго" и "Югория", сообщил изданию знакомый ее сотрудника, но сделка вряд ли возможна из-за сложных переговоров по цене. Гендиректор "Югории" Алексей Охлопков отказался от комментариев, представитель акционера "Югории" — ГК "Регион" — на вопросы издания не ответил. Представители Ergo Group и "Эрго" сказали, что не комментируют рыночные слухи.

То, что "Эрго" продается, может быть связано с общей стратегией группы по уходу с российского рынка, считает директор по рейтингам страховых компаний "Эксперт РА" Алексей Янин. Ergo Group уже продала страховщика жизни — "Эрго жизнь" осенью прошлого года купил "Росгосстрах". Главный исполнительный директор "Эрго интернэшнл AG" Александр Анкель продажу объяснял логичным шагом в стратегии группы по "оптимизации международного бизнеса", отмечает газета.