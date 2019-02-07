МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль итальянской банковской группы UniCredit по итогам 2018 года составила 3,892 миллиарда евро, что на 29% ниже показателя годичной давности, говорится в отчетности компании.

Операционная прибыль снизилась на 1,1%, до 19,723 миллиарда евро. Чистый процентный доход группы составил 10,856 миллиарда евро, что на 2,1% выше, чем в предыдущем году.

По итогам четвертого квартала чистая прибыль UniCredit составила 1,727 миллиарда евро, что в два раза превышает показатель годичной давности. Операционная прибыль уменьшилась на 1%, до 4,856 миллиарда евро. Чистый процентный доход увеличился на 5%, до 2,776 миллиарда евро.

По словам гендиректора UniCredit Жан-Пьера Мюстье (Jean Pierre Mustier), которые приводятся в релизе, UniCredit ставит целевой показатель по чистой прибыли на 2019 год на уровне 4,7 миллиарда евро. Операционная прибыль ожидается на уровне 19,8 миллиарда евро.

UniCredit — одна из крупнейших финансовых организаций, функционирует в 18 странах. В России с 1989 года работает "Юникредит банк", принадлежащий группе Unicredit. Он является крупнейшим российским банком с иностранным участием.