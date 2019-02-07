КИЕВ, 7 фев — ПРАЙМ. Прибыль банковской системы Украины в 2018 году достигла исторического максимума — платежеспособные банки получили 21,7 миллиарда гривен (797 миллионов долларов по официальному текущему курсу) чистой прибыли, сообщает в четверг пресс-служба Нацбанка Украины.

"В 2018 году платежеспособные банки получили 21,7 миллиарда гривен чистой прибыли. Последний раз банковская система была прибыльной в 2013 году, когда ее прибыль составила 1,4 миллиарда гривен", — говорится в сообщении на сайте регулятора.

В Нацбанке пояснили, что росту прибыли банков способствовали такие факторы как активизация кредитования, прежде всего, розничного гривневого; снижение процентных ставок по вкладам граждан в течение большей части года; значительное уменьшение объемов формирования резервов.

"После убыточных для банковской системы 2014-2017 годов, финансовый результат банков по итогам 2018 года является крупнейшим на историческом горизонте. Он стал возможным за счет активизации банками кредитования, прежде всего, розничного гривневого — более чем на 30% в годовом исчислении. … Мы ожидаем, что 2019 год также станет успешным для банков в части доходности, поскольку объемы кредитования продолжат расти", — отметила первый зампред НБУ Екатерина Рожкова.

Также сообщается, что в прошлом году значительно уменьшилось количество и доля убыточных банков. Так, из 77 платежеспособных на 1 января 2019 года банков 64 банка были прибыльными.