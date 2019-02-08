МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Банк России в рамках санации Московского индустриального банка (МИнБанка) докапитализирует его за счет средств Фонда консолидации банковского сектора, говорится в сообщении регулятора.

ЦБ РФ с 22 января возложил функции временной администрации по управлению МИнБанком на Управляющую компанию ФКБС. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводился. По величине активов, согласно данным ЦБ, МИнБанк на 1 января занимал 33-е место в банковской системе РФ.

"Банк России утвердил изменения в план участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства Публичного акционерного общества "Московский индустриальный банк", которыми предусмотрена докапитализация банка за счет средств Фонда консолидации банковского сектора. В соответствии с требованиями Федерального закона "О банках и банковской деятельности" и Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" это является основанием для прекращения (мены, конвертации) обязательств Банка по субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам)", — сообщил ЦБ РФ.

ЦБ РФ оценивает размер дисбаланса между активами и пассивами МИнБанка на уровне от 60 до 100 миллиардов рублей, сообщил в конце января журналистам зампред ЦБ РФ Василий Поздышев. Санация банка, по оценке регулятора, продлится полгода-год.