МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль немецкой финансово-страховой группы Allianz по итогам 2018 года увеличилась по сравнению с предыдущим годом на 6,9%, до 7,703 миллиарда евро, говорится в сообщении компании.

Разводненная прибыль на акцию выросла до 17,3 евро с 15,23 евро на акцию годом ранее. Выручка компании по итогам отчетного периода составила 130,6 миллиарда евро, что на 3,5% выше показателя 2017 года.

Чистая прибыль по итогам четвертого квартала составила 1,758 миллиарда евро, что на 15,3% больше аналогичного показателя в четвертом квартале 2017 года. Разводненная прибыль на акцию составила 3,93 евро против 3,24 евро за отчетный период годом ранее. Выручка компании выросла на 3,3% по сравнению с показателем четвертого квартала предыдущего года, до 32,7 миллиарда евро.

"Allianz достиг прекрасных результатов в 2018 году… Наш здоровый и хорошо диверсифицированный бизнес дает нам уверенность в том, что мы продолжим получать сильные финансовые показатели вновь в текущем году", — приводятся в релизе слова гендиректора компании Оливера Бэте (Oliver Bate).

В релизе также отмечается, что Allianz прогнозирует показатель операционной прибыли на 2019 год на уровне 11,5 миллиарда евро, плюс-минус 500 миллионов.

Концерн Allianz — один из ведущих поставщиков страховых и финансовых услуг в мире. Был создан в Мюнхене в 1890 году. Вышел на российский рынок в 1990 году. С 2012 года в дочернюю компанию Allianz — ОАО СК "Альянс" — входят три российские страховые компании: РОСНО, "Прогресс-Гарант" и САК "Альянс".