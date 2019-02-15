МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль британского банка Royal Bank of Scotland (RBS), приходящаяся на акционеров, за 2018 год составила 1,622 миллиарда фунтов стерлингов (2,08 миллиарда долларов), что в 2,2 раза больше в годовом выражении, сообщается в пресс-релизе банка.

Разводненная прибыль в пересчете на акцию за отчетный период составила 0,134 фунта (0,17 доллара) против в 0,063 фунта (0,08 доллара) в 2017 году. Чистый процентный доход составил 8,656 миллиарда фунтов (11,11 миллиарда долларов), что на 3,7% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

Чистая прибыль банка, приходящаяся на акционеров, за четвертый квартал составила 286 миллионов фунтов (367 миллионов долларов) против убытка в 579 миллионов фунтов (743 миллиона долларов) годом ранее. Разводненная прибыль в пересчете на акцию составила 0,023 фунта (0,029 доллара) против убытка в 0,049 фунта (0,063 доллара) в аналогичном периоде 2017 года. Чистый процентный доход составил 2,176 миллиарда фунтов (2,8 миллиарда долларов), что на 1,6% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

"Наши финансовые показатели хорошие, учитывая неопределенный экономический прогноз… Мы продолжаем ориентироваться на снижении затрат, чтобы обеспечить подготовку нашего бизнеса к будущему и удовлетворить потребности наших клиентов и акционеров", — отмечается в релизе.

RBS был основан в Эдинбурге в 1727 году. Был одним из двух британских банков, наряду с Lloyds Banking Group, получивших в 2008 году масштабные вливания государственных средств в обмен на долю в акционерном капитале.