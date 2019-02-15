МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Советник председателя правления ПАО "Норвик Банк" Алексей Кордичев готов сотрудничать со следствием по делу о мошенничестве в отношении основателя инвестиционной компании Baring Vostok американца Майкла Калви и других фигурантов и уже дал показания против соучастников, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда Москвы.

"Он раскрывает всю структуру этого преступления. Он дал информацию о всех соучастниках, об их роли и должностном положении… Он уже дал показания против них", — сказал адвокат.

"Мой подзащитный изъявил добровольное желание сотрудничать со следствием, дать всю возможную информацию и оказать деятельную помощь следствию", — добавил адвокат Кордичева.

Его подзащитный подтвердил эту информацию.

По словам прокурора, следствие ищет новых соучастников в этом деле. "В настоящее время проводятся активные следственные действия, направленные на поиск иных соучастников по данному уголовному делу", — сказала представитель Генпрокуратуры.



