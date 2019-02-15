МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. В пятницу вышел из печати "Вестник Банка России" № 11 /2063/.

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— положение № 658-П от 1.11.2018 "О требованиях к квалифицированному центральному контрагенту, порядке признания качества управления центрального контрагента удовлетворительным, об основаниях и порядке принятия решения о признании качества управления центрального контрагента неудовлетворительным, порядке доведения информации о принятом решении до центрального контрагента" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 53703 от 6.02.2019, вступает в силу с 1.03.2019/;

— указание № 4973-У от 26.11.2018 "О порядке направления Банком России запросов и получения от организаций федеральной почтовой связи информации об осуществлении ими почтовых переводов денежных средств" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 53676 от 4.02.2019, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5004-У от 4.12.2018 "О внесении изменений в Положение Банка России от 29 ноября 2017 года № 618-П "О порядке администрирования Центральным банком Российской Федерации поступлений в бюджетную систему Российской Федерации отдельных видов доходов" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 53700 от 6.02.2019, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5020-У от 18.12.2018 "О внесении изменений в Положение Банка России от 11 августа 2014 года № 428-П "О стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной регистрации выпуска /дополнительного выпуска/ эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска /дополнительного выпуска/ эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 53499 от 22.01.2019, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5036-У от 25.12.2018 "О внесении изменений в Положение Банка России от 1 декабря 2015 года № 507-П "Об обязательных резервах кредитных организаций" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 53537 от 24.01.2019, вступает в силу с 1.04.2019/;

— указание № 5068-У от 8.02.2019 "Об обязательных резервных требованиях" /вступает в силу с 1.04.2019/;

— приказ № ОД-284 от 11.02.2019 "О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Банк "Первомайский" /публичное акционерное общество/ Банк "Первомайский" /ПАО/ /г. Краснодар/";

— приказ № ОД-285 от 11.02.2019 "О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 7 ноября 2018 года № ОД-2901".

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: информация о банковской системе Российской Федерации на 1.02.2019; перечень кредитных организаций, соответствующих требованиям, установленным частями 1-1.2 и 1.5 статьи 2 Федерального закона от 21.07.2014 № 213-ФЗ, пунктом 8 и абзацами первым, вторым и пятым пункта 9 статьи 24.1 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ и Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.06.2018 № 706, по состоянию на 1.02.2019; перечни кредитных организаций, соответствующих требованиям постановлений Правительства Российской Федерации по состоянию на 1.02.2019.