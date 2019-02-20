МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту в декабре 2018 года по сравнению с ноябрем сократился на 11% и составил 5,1 миллиарда долларов, отмечает регулятор в аналитических материалах "Вестник Банка России".

Совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту включает в себя наличность, приобретенную в банках, полученную по конверсии и снятую с валютных счетов наличной иностранной валюты. "В декабре 2018 года совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту по сравнению с ноябрем сократился на 11% и составил 5,1 миллиарда долларов. Его объем был меньше, чем в декабре 2016 и 2017 годов, на 24 и 21% соответственно", — говорится в материалах.

Спрос населения на доллары США в декабре 2018 года по сравнению с предыдущим месяцем снизился на 14%, на европейскую валюту — на 6%, составив соответственно 3,3 и 1,7 миллиарда долларов. Доля долларов США в структуре совокупного спроса составила 65%, европейской валюты — 33%.

Объем покупки населением наличной иностранной валюты в банках уменьшился по сравнению с ноябрем на 21% — до 2,5 миллиарда долларов. Долларов было куплено на 23% меньше, чем месяцем ранее, евро — на 16%. Средний размер сделки по покупке снизился на 21% и составил 1,438 тысячи долларов. С валютных счетов, открытых в уполномоченных банках, в декабре физлицами было снято 2,6 миллиарда долларов, что практически соответствует уровню предыдущего месяца.

Совокупное предложение населением наличной иностранной валюты в декабре 2018 года по сравнению с ноябрем выросло на 15% и составило 4,1 миллиарда долларов. Объем совокупного предложения был меньше, чем в декабре 2016 и 2017 годов, на 16% и 6% соответственно. Совокупное предложение населением долларов возросло на 12%, европейской валюты — на 23%, составив 2,9 и 1,1 миллиарда долларов соответственно. Доля долларов в структуре совокупного предложения составила 72%, евро — 27%.

В декабре населением было продано уполномоченным банкам 1,4 миллиарда долларов наличной иностранной валюты, что на 15% больше, чем месяцем ранее. Продажи долларов выросли на 13%, евро — на 18%. Средний размер сделки по продаже вырос на 7% и составил 773 доллара. На валютные счета физическими лицами было зачислено 2,7 миллиарда долларов наличной иностранной валюты, что на 15% больше, чем месяцем ранее.