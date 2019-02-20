МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. В среду вышел из печати "Вестник Банка России" № 12 /2064/.

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— инструкция № 192-И от 17.10.2018 "О порядке лицензирования Банком России видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, указанных в статьях 3-5, 7 и 8 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", и порядке ведения реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 53651 от 1.02.2019, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 4984-У от 27.11.2018 "О внесении изменений в Указание Банка России от 17 ноября 2011 года № 2732-У "Об особенностях формирования кредитными организациями резерва на возможные потери по операциям с ценными бумагами, права на которые удостоверяются депозитариями" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 53707 от 7.02.2019, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5056-У от 14.01.2019 "О признании утратившим силу Указания Банка России от 30 декабря 2014 года № 3526-У "О правилах учета и хранения драгоценных металлов подразделениями Банка России" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 53712 от 7.02.2019, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— приказ № ОД-297 от 12.02.2019 "О введении в действие Тарифной политики в платежной системе Банка России";

— приказ № ОД-307 от 14.02.2019 "О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 6 декабря 2018 года № ОД-3126";

— приказ № ОД-308 от 15.02.2019 "Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Небанковская кредитная организация Общество с ограниченной ответственностью "АРБ-ИНКАСС" НКО ООО "АРБ-ИНКАСС" /г. Москва/";

— приказ № ОД-309 от 15.02.2019 "О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Небанковская кредитная организация Общество с ограниченной ответственностью "АРБ-ИНКАСС" НКО ООО "АРБ-ИНКАСС" /г. Москва/ в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций";

— приказ № ОД-331 от 18.02.2019 "О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 30 января 2019 года № ОД-208";

— приказ № ОД-332 от 18.02.2019 "О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 19 октября 2018 года № ОД-2716";

— приказ № ОД-333 от 18.02.2019 "О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Агросоюз" ООО КБ "Агросоюз" /г. Москва/";

— информационное письмо № ИН-014-12/16 от 14.02.2019 "О санкционном перечне Совета Безопасности ООН по Южному Судану";

— информационное письмо № ИН-05-35/17 от 18.02.2019 "О порядке заполнения раздела 8 формы отчетности 0409135 "Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации", предусмотренной приложением 1 к Указанию Банка России от 08.10.2018 № 4927-У";

— методические рекомендации № 4-МР от 14.02.2019 "По нейтрализации банками угроз безопасности, актуальных при обработке, включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверке и передаче информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным гражданина Российской Федерации".

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: обзор основных показателей, характеризующих состояние внутреннего рынка наличной иностранной валюты в декабре 2018 г; перечни кредитных организаций, соответствующих требованиям постановлений Правительства Российской Федерации по состоянию на 1.01.2019; сообщения АСВ для вкладчиков ПАО "Камчаткомагропромбанк" и ПАО НКБ "РАДИОТЕХБАНК"; сообщения об исключении ООО РНКО "ИСБ" и АО АКБ "Турбобанк" из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов.