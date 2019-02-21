МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев через адвокатов направил в Московский городской суд, Басманный районный суд города Москвы и в Следственный комитет РФ ходатайства об изменении меры пресечения на домашний арест основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви и другим фигурантам по этому делу, говорится в сообщении РФПИ.

"Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев через адвокатов направил в Московский городской суд, Басманный районный суд города Москвы и в Следственный комитет РФ ходатайства об изменении меры пресечения на домашний арест основателю и руководителю фонда Baring Vostok Capital Partners (BVCP) Майклу Калви, а также сотрудникам BVCP, гражданам России – Ивану Зюзину и Вагану Абгаряну, а также гражданину Франции Филиппу Дельпалю", — отмечается в сообщении.

В ходатайстве, в частности, говорится: "заключение под стражу в качестве меры пресечения применяется в отношении подозреваемого или обвиняемого… при невозможности применения иной, более мягкой меры пресечения".

"Таким образом, заключение под стражу является самой крайней из возможных мер пресечения, а ее применение возможно в исключительных случаях, когда все обстоятельства, предусмотренные статьями 97 и 99 УПК РФ, свидетельствует против лица (должны учитываться также тяжесть преступления, сведения о личности подозреваемого или обвиняемого, его возраст, состояние здоровья, семейное положение, род занятий и другие обстоятельства), в отношении которого она избирается", — цитирует РФПИ текст ходатайства.

"Поручаюсь, что Калви Майкл Джон, Иван Зюзин, Ваган Абгарян и Филипп Дельпаль будут соблюдать условия избранной меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей", — отмечается в ходатайстве Дмитриева.

Дмитриев также отметил, что выступает за смягчение меры пресечения в равной степени как иностранным, так и российским сотрудникам Baring Vostok, которые были арестованы в рамках этого дела.

Помимо упомянутых в ходатайстве сотрудников Baring под стражей по делу о хищении 2,5 миллиарда рублей у банка "Восточный" находятся его бывший глава Алексей Кордичев и гендиректор "Первого коллекторского бюро" (ПКБ) Максим Владимиров. Следствие полагает, что банк лишился этих денег из-за заключения соглашения об отступном, по которому вместо возврата долга ПКБ "Восточному" были переданы 59,9% акций International Financial Technology Group, оценка которых была сильно завышена.