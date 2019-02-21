МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Китайский рынок готов предоставить емкость в размере 10 миллионов долларов под перестрахование российских космических рисков в 2019 году, сообщил в ходе конференции "Авиационное и космическое страхование в России" помощник президента пекинской компании Jiang Tai Insurance Brokers Фумао Рен.

На вопрос, какую примерную ёмкость готовы предоставить китайские страховщики и перестраховщики, Рен ответил: "Примерно 10 миллионов американских долларов". Он отметил, что китайская сторона активно общается с Роскосмосом и входящими в его состав предприятиями. Он отметил, что суммы, которые готов выделить китайский рынок в наступившем году, больше тех, что были в предыдущем. Выделенной в 2018 году емкости он не уточнил.

В свою очередь, президент Российской ассоциации авиационных и космических страховщиков (РААКС) Павел Шутов выразил надежду, что уже в ближайшем будущем китайский рынок вернётся к той перестраховочной емкости, которую предоставлял на российские пуски до аварии с аппаратом "Союз МС-10".

"Мы и раньше работали с китайским рынком по перестрахованию достаточно активно. Суммы достигали… порядка 30 миллионов долларов. Это существенные суммы, они нам помогали. После аварии аппарата китайский рынок некоторое время полностью отказался, то есть 30 миллионов превратились в ноль. В нескольких запусках они не участвовали вообще. К концу года участие возобновилось. Сейчас они предложили 10 миллионов, думаю, к концу года мы выйдем на 30", — пояснил он. Как уточнил Шутов, под цифрой в 10 миллионов китайские коллеги имели в виду долю по каждому пуску.

Основные перестраховщики российских космических рисков — это Франция, Британия и США, добавил Шутов. Их доли примерно одинаковы. В зависимости от цены они готовы покрывать до 100% рисков. Цены на перестрахование запусков выросли, сейчас они несколько снижаются, но на доаварийный уровень ещё не вернулись, заключил он.