МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Нижняя палата парламента РФ намерена рассмотреть законопроект, который уже в текущем 2019 году ограничит долговую нагрузку россиян. Как пишет газета "Известия" со ссылкой на главу комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова, принятие документа затянулось из-за того, что банки не заинтересованы в таком ограничении по выдаче кредитов.

"Предполагается, что банки не смогут выдавать новые займы, если на их погашение будет уходить более 50% ежемесячного семейного заработка", — пишет издание. Это вызвало негативную реакцию со стороны кредитных организаций.

Опрошенные газетой банкиры в свою очередь заявили, что при исполнении этой инициативы будут сложности из-за сложного контроля реального уровня доходов граждан.