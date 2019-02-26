МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Во вторник вышел из печати "Вестник Банка России" № 13 /2065/.

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— указание № 4898-У от 3.09.2018 "О порядке принятия Банком России решения об уменьшении размера уставного капитала страховой организации до величины собственных средств /капитала/ или до одного рубля" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 53795 от 14.02.2019, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 4924-У от 5.10.2018 "О признании утратившими силу нормативных актов Банка России, регулирующих проведение Банком России депозитных операций с кредитными организациями" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 53726 от 8.02.2019, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 4980-У от 27.11.2018 "О порядке аккредитации программ для электронных вычислительных машин, посредством которых осуществляется предоставление индивидуальных инвестиционных рекомендаций" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 53782 от 14.02.2019, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5014-У от 17.12.2018 "О порядке определения инвестиционного профиля клиента инвестиционного советника, о требованиях к форме предоставления индивидуальной инвестиционной рекомендации и к осуществлению деятельности по инвестиционному консультированию" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 53746 от 11.02.2019, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5015-У от 18.12.2018 "О порядке выбора Банком России кандидатуры руководителя временной администрации финансовой организации, являющейся профессиональным участником рынка ценных бумаг, управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, негосударственным пенсионным фондом, не осуществляющим деятельность по обязательному пенсионному страхованию, клиринговой организацией, организатором торговли, кредитным потребительским кооперативом, микрофинансовой организацией, и ее членов, порядке утверждения Банком России состава временной администрации такой финансовой организации, порядке и основаниях изменения ее состава" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 53724 от 7.02.2019, вступает в силу со дня вступления в силу приказа Министерства экономического развития Российской Федерации о признании утратившим силу приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 23 июня 2011 года № 284 "О Порядке выбора контрольным органом кандидатуры руководителя временной администрации финансовой организации и ее членов, утверждения контрольным органом состава временной администрации финансовой организации, порядке и основаниях изменения состава временной администрации финансовой организации"/;

— указание № 5064-У от 21.01.2019 "О порядке исключения финансовой организации из реестра финансовых организаций, обязанных организовать взаимодействие с финансовым уполномоченным по правам потребителей финансовых услуг" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 53818 от 15.02.2019, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— приказ № ОД-350 от 19.02.2019 "О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 21 декабря 2018 года № ОД-3272";

— приказ № ОД-352 от 19.02.2019 "О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 14 ноября 2018 года № ОД-2956";

— приказ № ОД-399 от 25.02.2019 "О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 19 октября 2018 года № ОД-2716".

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: данные о поддельных денежных знаках, выявленных в банковской системе России в 2018 г; сводные статистические материалы по 30 крупнейшим банкам Российской Федерации по состоянию на 1.01.2019; объявления Банка России.