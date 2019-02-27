МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Один доллар, вложенный в 1900 году в развитые рынки, принес бы в три раза больший доход, чем вложения в активы на развивающихся рынках. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование Лондонской школы бизнеса, которое было проведено по заказу Credit Suisse.

"Доходность 119-летнего вклада в размере одного доллара США в активы на развивающемся рынке составила 7,2% годовых против 8,2% в развитых странах", — отмечает издание.

По оценкам экономических экспертов, один вложенный в 1900 году в экономику развитых стран американский доллар сегодня принес бы прибыль в размере $11 821. Возврат от инвестиций в развивающиеся рынки за это время был бы скромнее — только $3 745.

В начале прошлого двадцатого века у развивающихся рынков были хорошие показатели, но на них оказали сильное влияние такие события, как революция 1917 года в РФ, отмечает издание. При этом они меньше пострадали от биржевого краха в 1929 году.Позднее — с середины 1930-х годов и до середины 1940-х годов — развивающиеся и развитые рынки демонстрировали одинаковую доходность.

Отставать развивающиеся рынки стали после Второй мировой войны. "В частности, акции японских компаний потеряли 98% своей стоимости в долларах США, китайские биржи были закрыты в 1949-м после прихода к власти Коммунистической партии. Позднее развивающиеся рынки несколько раз приближались по своей доходности к развитым, но не смогли догнать их", — пишет РБК.