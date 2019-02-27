МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. ВЭБ переведет до 300 сотрудников из Москвы на дистанционную работу в единый сервисный центр компании "Дом.РФ" в Воронеже, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.

В свою очередь, источник, близкий к госкорпорации, пояснил РИА Новости, что перевести часть сервисных функций в Воронеж поручил глава ВЭБа Игорь Шувалов в связи с необходимостью оптимизировать издержки.

"ВЭБ.РФ переведет до 300 человек в офис поддержки на базе единого сервисного центра Дом.РФ в Воронеже", — сообщили в пресс-службе.

Сейчас внутри ВЭБа, Российского экспортного центра и в остальных институтах развития, которые координирует госкорпорация, идут обсуждения, какие функции могут выполняться дистанционно. По словам источника, в Воронежский центр могут частично переехать подразделения IT, операционные подразделения, а также юристы. Сотрудники сервисного центра смогут выполнять типовые операции сразу для нескольких организаций, отметил собеседник агентства.

В конце 2018 года глава ВЭБа сообщал, что группа ВЭБ в целях оптимизации к лету 2019 года намерена сократить почти 5 тысяч сотрудников, таким образом в группе будет работать не более 3 тысяч человек.

Как ранее в среду рассказал глава "Дом.РФ" Александр Плутник, "Дом.РФ" предложил перевести в единый сервисный центр в Воронеже сервисные функции "ВЭБ.РФ" и курируемых им институтов развития — Корпорации МСП и Российского экспортного центра.

"Дом.РФ" открыл свой сервисный центр в Воронеже в прошлом году. Сейчас в центре работает 550 сотрудников и всего будет создано порядка 800 рабочих мест. В Воронеж переводится банковское сопровождение, сопровождение ипотечного бизнеса, операционное и кассовое сопровождение, контакт-центр, андеррайтинг, финансы, в том числе сопровождение контрактов проектного финансирования.