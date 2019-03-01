МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Проект мессенджера WhatsApp с выпуском собственного токена будет востребован и может способствовать оживлению рынка, в частности, поднять стоимость криптовалют, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Ранее ряд СМИ сообщил, что Facebook работает над созданием криптовалюты для осуществления денежных переводов через принадлежащий компании мессенджер WhatsApp. Компания разрабатывает stablecoin, криптовалюту, привязанную к доллару США, чтобы минимизировать волатильность. Некоторые СМИ указывали, что Facebook ведет переговоры с криптобиржами о возможности продажи через них токена WhatsApp пользователям мессенджера.

Директор по инвестициям международной сети Cryptolife.World Мансур Гусейнов назвал проект WhatsApp "отличной идеей", сравнимой с проектом мессенджера Telegram, который предполагает запуск блокчейн-платформы TON (Telegram Open Network) с собственной криптовалютой Gram.

"Думаю, он будет востребован. Данный проект больше похож на обычные электронные деньги (счёт в банке и карта), чем на крипту, однако он может быть более функциональным и, главное, не будет ограничен одной страной в отличие от средств на вашей банковской карте", — добавил эксперт.

Член экспертного совета Госдумы по законодательному обеспечению развития финтехнологий Петр Дворянкин, в свою очередь, указал, что проект может положительно повлиять на рынок криптовалют в целом. "Если посмотреть на это немного с другой стороны, то по сути — это является лакмусовой бумажкой дальнейшего развития криптоиндустрии и ее возрождения после обвала, который последовал после хайпа биткоина", — сказал он.

Основатель и генеральный директор платформы Vostok и платформы Waves Александр Иванов заявил, что пока проект выглядит, "в идеальном случае, как внутренняя валюта Facebook".