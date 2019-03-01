МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. В пятницу вышел из печати "Вестник Банка России" № 14 /2066/.

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— указание № 4983-У от 27.11.2018 "О формах, порядке и сроках раскрытия кредитными организациями информации о своей деятельности" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 53861 от 21.02.2019, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5061-У от 17.01.2019 "О внесении изменений в Указание Банка России от 7 декабря 2015 года № 3883-У "О порядке проведения Банком России оценки качества систем управления рисками и капиталом, достаточности капитала кредитной организации и банковской группы" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 53715 от 7.02.2019, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5063-У от 21.01.2019 "О порядке и сроках представления в Банк России годовой консолидированной финансовой отчетности организациями, указанными в пунктах 2-5 части 1 статьи 2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 208-ФЗ "О консолидированной финансовой отчетности" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 53807 от 14.02.2019, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5074-У от 21.02.2019 "О внесении изменений в Положение Банка России от 1 марта 2018 года № 632-П "О закупках Центрального банка Российской Федерации /Банка России/" /вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— методические рекомендации № 5-МР от 22.02.2019 по вопросам информирования кредитными организациями клиентов о причинах принятия решения об отказе от проведения операции или об отказе от заключения договора банковского счета /вклада/, а также по вопросам взаимодействия с клиентами при дистанционном банковском обслуживании.