МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Предприятия торговли, как и банки, на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака высказались против прямого госрегулирования ставок за обслуживание безналичных расчетов в магазинах; до конца марта будут подготовлены совместные предложения ведомств и отраслевых союзов по дифференциации тарифов эквайринга, сообщил журналистам в пятницу представитель вице-премьера Илья Джус.

По словам Джуса, в совещании приняли участие руководители ведущих банков, представители Банка России, профильных ведомств и отраслевых союзов предприятий торговли, а также платежных систем.

"Идея государственного регулирования ставок эквайринга в сфере розничной торговли не нашла поддержки ни одной из сторон диалога, против прямого госрегулирования однозначно высказываются и банки, и предприятия торговли", — сказал Джус.

По его словам, отраслевые объединения банков, платежных систем и торговых сетей при участии ЦБ РФ и профильных министерств должны выработать согласованные решения по определению прозрачных критериев и принципов дифференциации тарифов.

"Консолидированные предложения профильных ведомств и отраслевых союзов по дифференциации ставок эквайринга должны быть представлены в правительство в конце марта", — добавил Джус.

Президент РФ Владимир Путин ранее в феврале раскритиковал высокие комиссии за эквайринг, назвав их "квазиналогом". Тема и до этого активно обсуждалась в последние месяцы, и все профильные ведомства — Минфин, Минпромторг, ФАС и ЦБ — выступили против прямого госрегулирования комиссий. При этом ЦБ заявил о возможности рассмотреть их снижение по социально значимым товарам и услугам.