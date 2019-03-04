БРЮССЕЛЬ, 4 мар — ПРАЙМ. Европейский Союз принял решение продлить еще на год санкции против двенадцати человек, которых считает ответственными за незаконное присвоение государственных средств Украины, одно физическое лицо исключительно из санкционного списка, говорится в сообщении Совета ЕС.

Ограничительные меры действуют с 5 марта 2014 года, их продлевают каждый год.

Ранее решение о продлении санкций в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружения согласовал подготовительный орган Совета ЕС.

"Совет продлил до 6 марта 2020 года меры по заморозке активов в отношении 12 лиц, признанных ответственными за незаконное присвоение государственных средств Украины или злоупотребление служебным положением, повлекшее ущерб для украинских государственных фондов", — говорится в сообщении.

При этом "ограничительные меры в отношении одного лица продлены не были".

Решение о продлении санкции опубликуют в Официальном журнале во вторник, 5 марта.