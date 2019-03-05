МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Минфин во вторник уведомил об увеличении объема покупки валюты по бюджетному правилу более чем на треть. С 7 марта по 4 апреля на эти цели будет направлено 310 млрд рублей — по 15,5 млрд рублей в день. Для сравнения, с 7 февраля по 6 марта текущего года министерство направило на покупку валюты 194 млрд рублей — по 9,7 млрд рублей в день. С учетом возобновленных с 1 февраля отложенных покупок ежедневный объем сейчас составляет 12,5 млрд рублей.

Увеличение связано с превышением фактической цены нефти над порогом отсечения в 40 долларов за баррель. Согласно бюджетному правилу, все, что выше этой цифры, идет в Фонд национального благосостояния. Средняя цена нефти Urals – главного экспортного товара России – с начала года растет. Если в январе она составляла 59,83 доллара за баррель, то в феврале — 63,85 доллара за баррель.

В феврале допдоходы федерального бюджета составили 203,6 млрд рублей, в марте прогнозируются в размере 269,6 млрд рублей.

В 2018 году объем покупок валюты для Минфина составил 4,2 трлн рублей, которые были направлены в ФНБ. При этом покупки осуществлялись не весь год – они были "заморожены" с середины сентября. Тогда ЦБ, совершающий сделки в интересах Минфина, мотивировал это необходимостью повысить предсказуемость действий денежных властей и снизить волатильность финансовых рынков.

В январе 2019 года регулятор возобновил покупки валюты по бюджетному правилу, и с 15 января по 6 февраля объем направляемых Минфином на эти цели средств составлял 265,8 млрд рублей.

НЕФТЬ И МОРАТОРИЙ

Эксперты называют увеличение объема покупок валюты ожидаемым. Это связано с ценой на нефть и изначально было заложено в прогноз, говорит главный экономист "Альфа Банка" Наталья Орлова.

"Если ближе к началу года баррель Brent стоил около 60 долларов, то теперь цены подтянулись к 65-66 долларам. Таким образом, мы наблюдаем чисто конъюнктурный эффект. Возможно, Минфин утвердил объем покупок с некоторым запасом, но это обусловлено совершением отложенных осенью прошлого года покупок валюты", — отмечает она.

Все дело в моратории, который регулятор установил из-за неблагоприятной рыночной конъюнктуры, угрожавшей сильным ослаблением рубля, согласен аналитик ГК "Финам" Сергей Дроздов.

"Сейчас на фоне более благоприятной обстановки на глобальных финансовых рынках ведомство хочет докупить запланированные ранее объемы валюты", — считает он.

Отложенные осенью покупки валюты были возобновлены с 1 февраля и пройдут равномерно в течение 36 месяцев. Эти операции увеличат ежедневный объем сделок на 2,8 млрд рублей. С учетом основного объема, в марте-апреле он составит 18,3 млрд рублей.

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Влияние новости о росте покупок валюты по бюджетному правилу на рынок было ограниченным – доллар и евро менялись к рублю в пределах десятых долей процента. Таким образом, рубль с начала месяца остается внутри диапазона 65-66 рублей за доллар.

По словам Орловой, рынок ушел в боковик, где и будет находиться в ближайшее время. Новость об увеличении объема покупок валюты носит для него нейтральный характер.

"Минфин нейтрализует эффект растущих цен на нефть, и в этом нет ничего неожиданного. Если бы эти действия сочетались с оттоком или притоком капитала, то реакция, возможно, была бы другой, но сейчас рынок пребывает в статичном состоянии – инвестиции не приходят и не уходят, санкционная риторика сохраняется, но все, кого она могла напугать, уже ушли", — рассуждает она.

С точки зрения бюджетной политики чем больше валюты покупает Минфин, тем лучше – эти средства сохраняются в ФНБ в качестве подушки безопасности на случай экономической нестабильности.

На курс рубля данная новость существенно не повлияет, хотя объем соответствует примерно 10% от торгового оборота, согласен начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. "Но, возможно, она несколько оживит валютный рынок, на котором объемы торгов парой доллар/рубль продолжают сокращаться. Год назад средний дневной оборот был в районе 4 млрд долларов в день, сейчас менее 2 млрд долларов в день", — добавил он.

По мнению Дроздова, действия ЦБ РФ вряд ли могут стать причиной резкого ослабления курса рубля, но помешать его более динамичному укреплению вполне способны. В связи с чем базовый сценарий движения пары рубль/доллар на первый весенний месяц предполагает диапазон 64,90–67,20.

Эксперты ожидают, что до конца года объем покупок валюты Минфином будет увеличиваться от текущих отметок, поскольку нефтяные котировки на фоне ограничений ОПЕК+ предположительно продолжат рост. Но в случае какого-то шока или скачка курса Банк России может вновь приостановить покупки, как это было сделано осенью – такое право регулятор оставляет за собой.