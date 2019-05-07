МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ, Анна Подлинова. Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам снизилась в третьей декаде апреля до 7,49% годовых. В список банков, по которым проводится мониторинг, входят Сбербанк, Совкомбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, МКБ, Альфа-банк, банк "ФК Открытие", Промсвязьбанк и Россельхозбанк.

Снижение ставки началось еще в третьей декаде марта, говорят опрошенные агентством "Прайм" эксперты. Причина этого — в ожидании банками понижения ключевой ставки ЦБ. Повлияло также и поведение Сбербанка, который отменил промо-вклады в конце марта, чем существенно сбил среднюю максимальную депозитную ставку.

Хорошей альтернативой депозитам выступают облигации, которые дают большую доходность. Это становится особенно актуальным в ожидании дальнейшего снижения ставок. Тем не менее, депозиты останутся самым массовым инструментом для сбережения средств среди населения, убеждены аналитики.

ПРИЧИНЫ СНИЖЕНИЯ

Хотя в первой и второй декадах апреля ставка оставалась неизменной, фактически ее снижение началось с конца марта, когда она разом снизилась на 19 базисных пунктов, до 7,53%, говорит начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. Именно в тот момент ЦБ впервые после длительного периода объявил о том, что допускает переход к снижению ключевой ставки в 2019 году. Апрельское заседание регулятора только усилило надежды участников рынка, что, в свою очередь, способствовало дальнейшему сокращению депозитных ставок, замечает он.

В апреле из топ-10 банков снижение ставок на 0,25-0,50 процентного пункта произошло у ВТБ, "Почта Банка" и МКБ, отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин. По его словам, основным фактором стало усиление ожидания по снижению ключевой ставки ЦБ РФ. Также на динамику средней ставки повлияла отмена промо-вкладов Сбербанка в конце марта. Ставка по базовым вкладам Сбербанка стала существенно ниже средней максимальной, что позволяет остальным крупным банкам снижать свои ставки и оставаться привлекательными для вкладчиков, говорит он.

ДЕПОЗИТ ИЛИ АЛЬТЕРНАТИВА

Вклады являются самым популярным инструментом сбережения средств населения, но по мере снижения ставок по ним люди начинают искать альтернативные способы сбережения и инвестирования средств, говорит Монастыршин. Однако, как правило, вместе со снижением ставок по вкладам происходит и снижение доходности прочих финансовых инструментов. Так, доходность 10-летних ОФЗ в апреле снизилась на 25 б.п. – до 8,13% годовых. По прогнозу эксперта, спрос на облигации будет расти, поскольку этот инструмент превосходит по доходности депозиты. "Но вклады по-прежнему останутся самым массовым продуктом", — убежден он.

Начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко ожидает увеличения притока средств в облигации. По его подсчетам, разница в доходности по ОФЗ и депозитам госбанков уже иногда превышает 3 п.п. По корпоративным облигациям разница достигает 4 п.п. для бумаг 1-2 эшелона, что существенно.

"ОФЗ выглядят более интересно, чем вклады, поскольку доходности некоторых выпусков ОФЗ составляют 7,8-8,3%", — объясняет он.

Несмотря на общий тренд постепенного снижения рублевых ставок, на рынке все еще остается достаточно большое количество привлекательных предложений по классическим вкладам с доходностью вблизи и выше 8% годовых, говорит Кравченко.

"Поэтому пока снижение ставок, вероятно, останется незамеченным для динамики рынка. Наоборот, вкладчики будут торопиться успеть открыть вклад по привлекательной ставке на длительный срок, ожидая дальнейшего падения ставок на рынке", — убежден он.

Однако не стоит забывать про основной альтернативный инструмент, которым являются облигации, отмечает он.

"Альтернатива срочным вкладам — это облигации крупнейших российских компаний и банков, ОФЗ и облигации субъектов РФ. Разместив средства в длинные облигации, можно зафиксировать текущую высокую ставку на ближайшие годы, а тенденция снижения ставок на рынке в обозримой перспективе обеспечит к тому же и рост стоимости облигации", — полагает Кравченко.

ЧТО ДАЛЬШЕ

В обозримой перспективе общий тренд намечается на снижение ставок, если не появятся новые санкционные угрозы, полагает Кравченко. В то же время банки регулярно предлагают спецпродукты, которые хоть и не на долгий срок (максимум до года), но могут обеспечить привлекательную доходность средств, добавляет он.

В мае-июне и во второй половине 2019 года макроэкономические факторы будут способствовать дальнейшему снижению ставок по вкладам, прогнозирует Монастыршин. До конца года ожидается замедление инфляции до 4,6% по сравнению с 5,3% в марте и 5,1% в апреле.

"Со стороны Сбербанка ожидаем, что процентная политика будет консервативной, что позволит остальным банкам снижать ставки", — говорит эксперт.

По словам Ващенко, банки оперируют ставками по вкладам в зависимости от динамики их объемов. Таким образом, снижение максимальной ставки может быть сопряжено с притоком средств во вклады. Сильного снижения, как и повышения, пока ожидать не стоит, скорее всего, ставка продолжит находиться вблизи текущих значений в ближайшие месяцы, заключает он.