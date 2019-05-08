МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. В среду вышел из печати "Вестник Банка России" № 31 /2083/.

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— указание № 5059-У от 15.01.2019 "О внесении изменений в Указание Банка России от 13 января 2017 года № 4263-У "О сроках и порядке составления и представления некредитными финансовыми организациями в Банк России отчетности об операциях с денежными средствами" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 53737 от 11.02.2019, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5094-У от 14.03.2019 "О порядке установления и опубликования Центральным банком Российской Федерации официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 54330 от 10.04.2019, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— приказ № ОД-1005 от 30.04.2019 "О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 27 апреля 2018 года № ОД-1107";

— приказ № ОД-1007 от 30.04.2019 "О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 5 июля 2018 года № ОД-1690";

— приказ № ОД-1008 от 30.04.2019 "О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 14 марта 2019 года № ОД-519";

— приказ № ОД-1009 от 30.04.2019 "О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 14 марта 2019 года № ОД-521";

— приказ № ОД-1010 от 30.04.2019 "О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 14 марта 2019 года № ОД-523";

— приказ № ОД-1011 от 30.04.2019 "О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 28 марта 2019 года № ОД-688";

— приказ № ОД-1014 от 30.04.2019 "О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 14 марта 2019 года № ОД-523";

— приказ № ОД-1034 от 7.05.2019 "О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 17 апреля 2019 года № ОД-862";

— приказ № ОД-1038 от 7.05.2019 "О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 14 марта 2019 года № ОД-513";

— приказ № ОД-1040 от 7.05.2019 "О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Небанковская кредитная организация Общество с ограниченной ответственностью "АРБ-ИНКАСС" НКО ООО "АРБ-ИНКАСС" /г. Москва/";

— методические рекомендации по личному и дистанционному обслуживанию людей с инвалидностью и иных маломобильных групп населения в кредитных организациях и некредитных финансовых организациях № 12-МР от 26.04.2019.

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: перечень кредитных организаций, соответствующих требованиям, установленным частями 1–1.2 и 1.5 статьи 2 Федерального закона от 21.07.2014 № 213-ФЗ, пунктом 8 и абзацами первым, вторым и пятым пункта 9 статьи 24.1 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ и Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.06.2018 № 706, по состоянию на 1.04.2019; перечни кредитных организаций, соответствующих требованиям постановлений Правительства Российской Федерации по состоянию на 1.04.2019; объявления Банка России.