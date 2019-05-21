МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Доходность инвестирования ВЭБом средств пенсионных накоплений в первом квартале 2019 года составила 7,66% годовых по расширенному инвестиционному портфелю, сообщает госкорпорация.

ВЭБ управляет пенсионными накоплениями тех граждан, которые не выбрали частную управляющую компанию или негосударственный пенсионный фонд (так называемых "молчунов"). По умолчанию он инвестирует эти средства по расширенному инвестиционному портфелю. Вместе с тем гражданин может подать заявление в ПФР о выборе портфеля государственных ценных бумаг.

На 31 марта 2019 года доходность по расширенном портфелю составила 7,66%, а по портфелю госбумаг — 11,72%. По итогам первого квартала прошлого года доходности составляли 7,9% и 11,36% соответственно.

Как сообщается в релизе, ВЭБ в настоящий момент управляет накоплениями 39 миллионов будущих пенсионеров. Стоимость чистых активов расширенного портфеля на конец марта составила около 1,695 триллиона рублей, портфеля госбумаг — 29,14 миллиарда рублей, портфеля выплатного резерва — 15,44 миллиарда рублей, портфеля срочных выплат — 3,70 миллиарда рублей.