МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Банк "Ренессанс кредит" планирует с 3 июня провести встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению субординированных еврооблигаций, номинированных в евро, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

По его словам, road show пройдет в Лондоне, Цюрихе и Франкфурте. Встречи с инвесторами завершатся 5 июня.

В зависимости от рыночных условий банк планирует выпустить евробонды сроком обращения пять с половиной лет. Организатором выступит "Ренессанс Капитал".