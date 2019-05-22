МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. В среду вышел из печати "Вестник Банка России" № 33 /2085/.

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— положение № 683-П от 17.04.2019 "Об установлении обязательных для кредитных организаций требований к обеспечению защиты информации при осуществлении банковской деятельности в целях противодействия осуществлению переводов денежных средств без согласия клиента" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 54637 от 16.05.2019, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— положение № 684-П от 17.04.2019 "Об установлении обязательных для некредитных финансовых организаций требований к обеспечению защиты информации при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков в целях противодействия осуществлению незаконных финансовых операций" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 54634 от 16.05.2019, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5011-У от 14.12.2018 "О порядке принятия Банком России решения об ограничении осуществления страховщиком страхового возмещения путем организации и /или/ оплаты восстановительного ремонта поврежденного транспортного средства" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 54606 от 14.05.2019, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5071-У от 12.02.2019 "О правилах проведения кассового обслуживания Банком России кредитных организаций и юридических лиц, не являющихся кредитными организациями" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 54632 от 15.05.2019, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5112-У от 1.04.2019 "О порядке определения Банком России категорий потребительских кредитов /займов/ и о порядке ежеквартального расчета и опубликования среднерыночного значения полной стоимости потребительского кредита /займа/ в процентах годовых" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 54552 от 29.04.2019, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— приказ № ОД-1108 от 16.05.2019 "О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 17 апреля 2019 года № ОД-862";

— приказ № ОД-1120 от 17.05.2019 "Об уменьшении размера уставного капитала банка Акционерное общество "Волго-Окский коммерческий банк" АО "ВОКБАНК" /г. Нижний Новгород/";

— приказ № ОД-1129 от 20.05.2019 "О внесении изменения в приказ Банка России от 14.05.2019 № ОД-1089";

— приказ № ОД-1131 от 20.05.2019 "О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 31 октября 2018 года № ОД-2853";

— приказ № ОД-1132 от 20.05.2019 "О внесении изменения в приказ Банка России от 14.05.2019 № ОД-1091";

— приказ № ОД-1133 от 20.05.2019 "О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 12 апреля 2019 года № ОД-810";

— приказ № ОД-1138 от 20.05.2019 "О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 14 марта 2019 года № ОД-523";

— приказ № ОД-1141 от 20.05.2019 "Об утверждении списка эмитентов, регистрация выпусков эмиссионных ценных бумаг, проспектов ценных бумаг и отчетов об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг которых, а также контроль в сфере корпоративных отношений и раскрытия информации за которыми осуществляются Департаментом корпоративных отношений";

— информационное письмо № ИН-04-29/43 от 15.05.2019 "О составлении и представлении в Банк России отчетности по форме 0409207 "Сведения об имеющих признаки подделки денежных знаках, переданных территориальным органам внутренних дел" в случае выявления имеющего признаки подделки денежного знака внутренним структурным подразделением кредитной организации /ее филиала/".

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: информация о банковской системе Российской Федерации на 1.05.2019; сообщение об исключении ПАО "Балтийский Банк" из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов в связи с его реорганизацией.