МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ, Анна Подлинова. Большинство россиян опасаются брать кредиты — согласно данным НАФИ, только у 27% жителей РФ есть потребительский кредит и у 5% — ипотека.

Исследование SuperJob демонстрирует, что 58% россиян считают кредит прямой дорогой в долговую яму. Да и кто из ваших знакомых положительно отзывался о кредитах? В массовом сознании кредит – будь то ипотека, автокредит или потребительский заем – представляется не механизмом покупки нужных товаров или услуг, а вынужденной необходимостью, когда другого выхода просто нет.

Тем не менее, кредитование населения из года в год растет. Так, по статистике Банка России, отношение кредитов физлицам к ВВП за последние десять лет, начиная с 2008 года, выросло с 8,9% до 13,2%. Согласно данным ОКБ, объем кредитов населению в 2018 году увеличился на 22,8%, до 14,9 трлн рублей, а по итогам первого квартала 2019 года российские банки закредитовали россиян на 11% больше, чем годом ранее, выдав 8,84 млн кредитов.

Однако для получения займа необходимо, чтобы банк положительно отреагировал на обращение. Но что делать, если он не готов выдавать деньги под проценты тем, в ком видит слишком рискового заемщика? На этот случай в России существует специальный механизм – микрофинансирование. И статистика по микрофинансовым организациям (МФО) впечатляет сильнее. Займы в МФО растут гораздо быстрее, чем кредиты в банках.

Портфель микрозаймов, выданных МФО, по итогам 2018 года вырос в РФ на 45%, составив 163,6 млрд рублей, при этом количество действующих договоров увеличилось на 44%, до 9,4 млн единиц. Сильный прирост рынка обеспечивают простые граждане — портфель займов в этом сегменте за год увеличился на 51%. При этом структура совокупного портфеля микрозаймов практически не меняется: более 80% составляют микрозаймы, выданные физическим лицам.

О чем могут говорить эти цифры? Возможно, о том, что большая часть россиян перманентно находится на грани выживания: денег не хватает, приходится брать у МФО до зарплаты, набегают проценты. После получения зарплаты нужно расплачиваться с долгами. После выплаты всех долгов, денег на проживание вновь не хватает, поэтому приходится снова обращаться к микрофинансистам. Учитывая, что у 65% населения нет никаких накоплений (данные "Левада-Центра"), история повторяется по кругу. Попав однажды в омут микрофинансирования, потом сложно из него выбраться.

На руку микрофинансистам играет и низкая финансовая грамотность населения: бытовое понимание кредитования перечеркивает здравый смысл. Чаще кредит на год под 20% годовых кажется людям хуже, чем микрозаем под 1,5% в сутки.

Рассмотрим два примера:

- Микрозаем В МФО

Представим, что вы берете 15 тысяч рублей под 1,5% в сутки. Получается, что ваша плата за каждый день использования чужих средств составляет 225 рублей. То есть спустя месяц (30 дней) вы должны вернуть МФО 21 750 рублей, переплатив по процентам 6 750 рублей.

- Кредит в банке

Теперь представим, что вы хотите взять те же 15 тысяч рублей в банке. Средняя ставка по потребительскому кредиту наличными составляет 20% годовых, то есть 1,67% в месяц, или чуть более 0,05% в сутки. Получается, что за месяц вы заплатите 15 251 рубль, переплатив 251 рубль за проценты.

Понятно, что ни один из банков не даст такой маленький кредит под такой крошечный процент, поэтому можно посмотреть на ситуацию в перерасчете на год. Предположим, что вы берете те же 15 тысяч в МФО каждый месяц на протяжении года, что в итоге составит 180 тысяч рублей. Затем вернете эту же сумму плюс 82 110 рублей по процентам.

Если те же 180 тысяч на год предоставит банк, то со ставкой 20% годовых вы переплачиваете 36 тысяч. Выходит, что долг на одинаковую сумму денег в МФО обойдется дороже более чем вдвое.

Разумеется, этот подсчет грубый и не учитывает некоторых аспектов, например, уменьшение тела долга в банке или чуть более низкий процент в МФО за счет залога ПТС. Тем не менее, он все равно адекватно отражает разницу в банковских и микрофинансовых ставках.

Любопытно, что на фоне роста кредитования населения растут также просрочка и банкротство. Так, согласно данным БКИ "Эквифакс", объем просроченной задолженности россиян перед МФО по итогам января 2019 года вырос до рекордных 39,9 млрд рублей, при этом темп роста портфеля займов (55%) чуть ниже темпа роста просроченной задолженности (57%).

Также увеличивается число банкротств. По данным ОКБ, количество россиян и индивидуальных предпринимателей, в отношении которых была введена процедура банкротства, увеличилось в первом квартале 2019 года на 48% и достигло 13,31 тыс. человек. Процедура банкротства физических лиц была введена с 1 октября 2015 года. К потенциальным банкротам отнесены граждане, которые имеют долг свыше 500 тыс. рублей и просрочку платежа 90 и более дней хотя бы по одному кредиту. Всего за время действия закона процедурой воспользовались 107,6 тыс. человек.

Чтобы разорвать порочный круг долгов, просрочек и задолженностей, гражданам стоило бы более осмысленно и ответственно подходить к собственному финансовому образованию и выбору инструментов. Перед решением взять заем просчитать все переплаты по процентам в разных кредитных организациях, сравнить условия, понять, где найти средства на их погашение и постараться прекратить брать бездумные долги на подарки или праздники, исходя из потребности в действительно необходимых товарах.

С другой стороны, вопрос, что делать в ситуации, когда зарплату на работе задерживают, а в банке кредит не дают – остается открытым и острым.