МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Американская компания First American Financial Corporation, которая занимается страхованием прав собственности, заявила, что устранила уязвимость в системе безопасности, из-за которой в открытом доступе могли оказаться данные о 855 миллионах сделках за 16 лет, сообщает газета New York Times.

Первым о нарушении в работе системы безопасности компании сообщил журналист Брайан Кербс, который занимается вопросами кибербезопасности. Как отмечает издание, из-за "бреши" любой человек мог получить доступ к данным медицинской страховки, банковских счетов, водительских прав, информации о налогах и кредитах клиентов First American Financial Corporation.

"Сейчас мы изучаем, как это повлияло, если вообще повлияло, на безопасность данных наших клиентов", — заявила компания в связи с заявлениями Кербса.

Это не первый случай, когда личные данные клиентов американских компаний оказываются под угрозой. В сентябре 2017 года бюро кредитных историй Equifax сообщило, что с мая по июль того же года злоумышленники использовали уязвимость в системе безопасности приложения на веб-сайте компании и получили доступ к номерам социального страхования, датам рождения, адресам и в ряде случаев к номерам водительских удостоверений. Позднее компания сообщила, что хакеры похитили данные 145,5 миллиона человек.