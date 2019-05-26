МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Комитет по финансовым услугам конгресса США совместно со специальным комитетом по разведке решили не настаивать на получении у Deutsche Bank данных о финансах Дональда Трампа, передает CNN.

Данное решение будет распространено и на членов семьи американского президента.

Комитеты пришли к выводу, что нужно дождаться завершения рассмотрения судом апелляции адвокатов главы Белого дома.

Ранее суд Южного округа штата Нью-Йорк отклонил иск Трампа и членов его семьи, просивших, чтобы Deutsche Bank, а также другие кредитные организации не передавали конгрессу информацию об их доходах.