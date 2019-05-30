МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Московского кредитного банка" за первый квартал текущего года по МСФО составила 238 миллионов рублей, сократившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 9,6 раза, следует из пресс-релиза кредитной организации.

Чистый процентный доход снизился на 26% и составил 9,65 миллиарда рублей. Операционные доходы составили 4,4 миллиарда рублей, показав снижение на 41%. Операционные расходы выросли на 9%, до 4,23 миллиарда рублей.

Согласно данным БИР Аналитик, на 1 апреля МКБ занимал 9 место в банковской системе РФ с активами в размере 2,255 триллиона рублей.

Банк работает на российском рынке банковских услуг с 1992 года и предоставляет услуги для корпоративных клиентов и для частных лиц. По данным ЦБ РФ, контрольный пакет акций банка в 56,07% принадлежит концерну "Россиум" Романа Авдеева. Крупными акционерами также являются УК "Регионфинансресурс" с долей в 8,23%, ИК Алгоритм с 6,34% акций, ЕБРР с долей в 4,01%.