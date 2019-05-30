МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. В четверг вышел из печати "Вестник Банка России" № 34 /2086/.

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— указание № 5096-У от 21.03.2019 "О форме и порядке направления эмитентами в Банк России уведомления, содержащего информацию, которая не раскрывается и /или/ не предоставляется" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 54729 от 24.05.2019, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5124-У от 10.04.2019 "О внесении изменений в Указание Банка России от 12 января 2015 года № 3531-У "О временной администрации кредитного потребительского кооператива" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 54611 от 14.05.2019, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5125-У от 10.04.2019 "О внесении изменений в Указание Банка России от 24 июня 2015 года № 3689-У "О временной администрации микрофинансовой организации" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 54610 от 14.05.2019, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5131-У от 23.04.2019 "О внесении изменений в приложение к Указанию Банка России от 25 января 2018 года № 4706-У "О Перечне должностей служащих Центрального банка Российской Федерации, которые могут получать кредиты на личные нужды только в Банке России" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 54699 от 23.05.2019, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5137-У от 6.05.2019 "О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 28 июня 2017 года № 180-И "Об обязательных нормативах банков" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 54696 от 23.05.2019, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5152-У от 23.05.2019 "О признании утратившим силу Положения Банка России от 18 апреля 2006 года № 286-П "Об установлении и опубликовании Центральным банком Российской Федерации официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю" /вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— приказ № ОД-1135 от 20.05.2019 "О назначении временной администрации Общества с ограниченной ответственностью "ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТРАДИЦИИ";

— приказ № ОД-1183 от 24.05.2019 "О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 14 мая 2019 года № ОД-1091";

— приказ № ОД-1184 от 24.05.2019 "О внесении изменения в приказ Банка России от 20.05.2019 № ОД-1135";

— приказ № ОД-1201 от 28.05.2019 "О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество "Банк развития технологий и сбережений" АО "РТС-Банк" /г. Тольятти/";

— информационное письмо № ИН-06-28/45 от 24.05.2019 "О рекомендациях по участию совета директоров /наблюдательного совета/ в процессах развития и управления информационными технологиями и управления риском информационной безопасности в публичном акционерном обществе".

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: обзор основных показателей, характеризующих состояние внутреннего рынка наличной иностранной валюты в марте 2019 г; сводные статистические материалы по 30 крупнейшим банкам Российской Федерации по состоянию на 1.04.2019; сообщение об исключении АО "Вэлтон Банк" из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов.