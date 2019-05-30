МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Около 40% брокерских организаций отчитались перед ЦБ РФ об убытках за 2018 год, говорится в "Обзоре финансовой стабильности" Банка России за четвертый квартал 2018 года и первый квартал текущего года.

"По итогам 2018 года около 40% брокерских организаций отчитались об убытках. При этом на трех крупных брокеров, активы которых превышают 50% совокупных активов отрасли, приходился убыток в размере 14,3 миллиарда рублей (при совокупной прибыли остальных организаций в размере 7,9 миллиардов рублей)", — отмечается в обзоре.

У основной части организаций рентабельность капитала (ROE) составляла от —10% до 0% (по большей части малые организации) и от 0 до 10% (как малые, так и средние, крупные организации), отмечают эксперты ЦБ РФ.

"Основные статьи убытков – сокращение процентных доходов, рост общих и административных расходов, расходы от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости. На возникновение убытков также повлиял новый порядок ведения бухгалтерского учета в соответствии с требованиями ОСБУ (в частности, ранее у брокеров отсутствовала обязанность по созданию резервов)", — говорится в обзоре.

Регулятор отметил, что наблюдается тенденция добровольного ухода малых организаций с рынка, что может свидетельствовать о невысокой эффективности их бизнес-моделей.

В 2018 году были внесены изменения в положение Банка России от 27 июля 2015 № 481?П, в рамках которых организации подразделяются на категории в зависимости от объемов осуществляемого бизнеса, вследствие чего в будущем появятся возможности снизить регуляторную нагрузку для брокеров с небольшими объемами бизнеса, отмечает регулятор.