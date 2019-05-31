МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы арестовал имущество бывших бенефициаров Промсвязьбанка Дмитрия и Алексея Ананьевых, в том числе деньги на счетах, земельные участки, дома, автомобили, самолеты, на сумму более 282 миллиардов рублей, следует из опубликованного определения суда. Арбитраж Москвы рассмотрит иск Промсвязьбанка к экс-руководителям на 282 млрд руб

Суд удовлетворил ходатайство ПСБ о принятии обеспечительных мер в деле по иску банка о взыскании более 282 миллиардов рублей убытков с лиц, ранее контролировавших кредитную организацию. Ответчиками в иске указаны 12 физических лиц, включая братьев Ананьевых, и нидерландская компания Promsvyaz Capital B. V., через которую Ананьевы ранее контролировали банк.

Арест, в частности, наложен на 12 земельных участков, 7 зданий и квартир, Алексея Ананьева, 7 картин известных советских художников, 5 автомобилей, денежные средства на счетах в трех банках, доли в компаниях, принадлежащие Алексею Ананьеву. Заморожены также такие активы Дмитрия Ананьева, как 3 земельных участка, 2 квартиры, 4 автомобиля, доли в компаниях, квартирах и помещениях, денежные счета. Кроме того, суд арестовал два принадлежащих братьям самолета Bombardier Challenger 650.

Арестовано также имущество остальных ответчиков-физлиц: Ивана Пидлужного на сумму более 152 миллиардов рублей, Дмитрия Иванова (около 77 миллиардов), Владимира Шаталова (около 54 миллиардов), Татьяны Волошкиной (более 41 миллиарда), Андрея Жупанова (более 41 миллиарда), Алексея Иодко (более 41 миллиарда), Владимира Мамакина (более 41 миллиарда), Александра Афанасьева (более 15 миллиардов), Евгения Козаренко (около 14 миллиардов), Сергея Муравьева (более 2 миллиардов).

В качестве обоснования необходимости принятия обеспечительных мер ПСБ привел ряд сделок, которыми ответчики отчуждали принадлежащее им имущество, в том числе крупную недвижимость, в пользу своих родственников и других лиц. Так, Дмитрий Ананьев в преддверии принятия мер по оздоровлению ПСБ передал права собственности на всю принадлежавшую ему недвижимость жене Людмиле Ананьевой и компании Velux Assets Limited, а права на 18 объектов, ранее принадлежавших Алексею Ананьеву, с октября по ноябрь 2017 года переданы его супруге Дарье. При этом основанием перехода права собственности является дополнительное соглашение к брачному договору.

Промсвязьбанк с конца 2017 года проходил процедуру санации через управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора, созданного Банком России. Сейчас на базе Промсвязьбанка создан опорный банк для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам. Единственным акционером банка является Росимущество. По состоянию на 29 ноября 2017 года Ананьевы через Promsvyaz Capital B. V. владели 50,03% акций ПСБ.