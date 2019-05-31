МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. "Камаз" в рамках размещения биржевых облигаций объемом не менее 6 миллиардов рублей установил финальный ориентир ставки первого купона в размере 8,75% годовых, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

Финальному ориентиру купона соответствует доходность к погашению 9,04% годовых. Первоначальный ориентир ставки первого купона составлял 8,75-8,95% годовых (доходность 9,04-9,25% годовых), в ходе сбора заявок он был сужен до 8,75-8,85% годовых (доходность 9,04-9,15% годовых).

Заявки на облигации эмитент собирает в пятницу, техническая часть размещения предварительно назначена на 14 июня.

Компания намерена разместить трехлетние облигации с квартальными купонами. Выпуск предусматривает погашение частями в даты выплаты восьмого купона — 30% от номинала, десятого купона — 30% от номинала и 12 купона — 40% от номинала. На стадии премаркетинга минимальный объем планируемого размещения был увеличен с 4 до 6 миллиардов рублей.

Организаторами выступают "ВТБ Капитал", "Московский кредитный банк" и "Совкомбанк".