МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. "Банк Интеза" проинформировал Верховный суд и Следственный комитет о признаках необъективности и предвзятости судей Краснодарского края в ходе разбирательств банка с недобросовестными контрагентами.

Как следует из обращений директора юридического департамента банка Александра Бардюгова, передает РБК, у него возникли "сомнения в системной защищенности интересов иностранного инвестора, основанной на справедливом и объективном применении закона".

Бардюгов отмечает, что все это "побуждает пересматривать условия инвестиций: повышать ставки, сокращать объемы финансирования, доступные предпринимателям в регионе повышенного риска".

Ранее стало известно, что в начале мая на схемы мошенничества с участием судов Краснодарского края пожаловались в ФСБ, Генеральную прокуратуру, а также в Высшую квалификационную коллегию судей крупные мировые автоконцерны — Hyundai, Kia, Mercedes и Jaguar Land Rover. По их данным, из-за мошеннических схем покупатели машин смогли взыскать с производителей 200 млн руб. После этого квалификационная коллегия судей и Совет судей Краснодарского края инициировала служебную проверку судей.