МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ, Елена Лыкова, Маргарита Горчакова. Инвестиции становятся все более и более доступными — во многом благодаря технологизации, которая перенесла уже почти все финансовые операции в онлайн. Несмотря на нынешнюю волатильность, инвестиционные продукты развиваются и в первую очередь становятся более гибкими, чтобы обеспечить инвестору положительный исход при различных движениях рынка.

Старший вице-президент Сбербанка, руководитель блока "Управление благосостоянием" Наталья Алымова дала агентству "Прайм" первое интервью с момента своего назначения, где рассказала о настроениях на российском рынке инвестиций, о перетоке процессов в онлайн и о своих взглядах на то, как стоит развивать страхование.

- Вы назначены руководителем блока "Управление благосостоянием" несколько месяцев назад. Какие задачи поставило перед вами руководство?

— Среди ключевых задач — технологическая трансформация бизнеса, развитие продуктовой линейки, обновление команды.

Технологизация – это тема года для блока "Управление благосостоянием". Будем заниматься внедрением технологий искусственного интеллекта в процессы продаж, андеррайтинга, урегулирования убытков, намерены существенно нарастить присутствие в онлайн-каналах Сбербанка. Особое внимание уделим постпродажному обслуживанию. Недостаточная работа с клиентами после совершения сделки — это болезнь многих индустрий, не только инвестиционного или страхового бизнеса. Мы намерены эту ситуацию исправлять.

Помимо совершенствования действующих и создания новых продуктов, нам предстоит принять несколько принципиальных решений, в частности, идем ли мы в моторное и добровольное медицинское страхование (ДМС). Сейчас в банке есть партнерские продукты автострахования и ДМС. В ближайшее время мы решим, будем ли заниматься этими видами на лицензиях компаний "Сбербанк страхование" и "Сбербанк страхование жизни". Это вопросы уровня стратегии.

Что касается команды, речь не о заменах, а об усилении. В частности, недавно назначены генеральный директор СК "Сбербанк страхование жизни" Алексей Леоненко, генеральный директор НПФ Сбербанка Александр Зарецкий. В блоке появилась позиция Chief Investment Officer, которую занял Сергей Щепилов. Он будет отвечать за инвестиционную политику блока и инвестиционный процесс. Мы также работаем над усилением команд дочерних компаний, в частности, IT-подразделений "дочек".

- Вы упомянули о стратегии. С вашим приходом стратегия блока будет меняться?

— Мы сейчас актуализируем стратегию развития основных линий бизнеса и блока в целом. Эта работа завершится в ближайшее время.

- Расскажите, пожалуйста, об итогах первого квартала – по блоку и по ключевым линиям бизнеса.

— В целом мы удовлетворены результатами. Активы под управлением бизнеса блока в первом квартале 2019 года выросли по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на 19% — до почти 1,3 триллиона рублей, сборы страховщиков Сбербанка увеличились на 15% — до 41,5 миллиарда рублей, в частности, компании "Сбербанк страхование жизни" — на 17%, до 37,5 миллиарда рублей, "Сбербанк страхование" — на 29%, до почти 4 миллиарда рублей. Мы сохраняем ведущие позиции на рынках страхования жизни, управления активами и обязательного пенсионного страхования (ОПС). Все дочерние компании нарастили сборы и закончили квартал с прибылью. Соответственно, мы выполнили бизнес-план по всем основным показателям, по некоторым направлениям даже перевыполнили.

- Могли бы прокомментировать итоги переходной кампании по ОПС 2018 года?

— Результаты переходной кампании все видели, они публичные. С обязательным пенсионным страхованием нам было непросто. НПФ Сбербанка не привлекал активно клиентов из-за отсутствия эффективной технологии привлечения. Мы предложили клиентам инструмент самостоятельного оформления заявлений через Единый портал госуслуг (ЕПГУ), но сервисы на портале в прошлом году не работали на 100%.

Помимо ОПС, мы будем серьезно развивать программы негосударственного пенсионного обеспечения (НПО). Планируем инициировать законодательные изменения, которые позволят сделать добровольные программы НПО более привлекательными для клиентов. И, конечно, как и весь рынок мы с нетерпением ожидаем публикации новой концепции закона об индивидуальном пенсионном капитале. Мы готовы включиться в ее обсуждение, а также оказывать методологическую и экспертную помощь в создании нормативной базы для работы будущего закона.

- Расскажите подробнее о выходе в онлайн. В Сбербанк Онлайн уже можно покупать многие страховые продукты. Как будет развиваться это направление?

— Мы планируем вывести в Сбербанк Онлайн все наши продукты, предоставить клиентам возможность не только делать первичные покупки, но и продлевать договоры, докупать продукты, менять состав инвестиционного портфеля.

- Можете озвучить сроки?

— Большинство существующих продуктов клиенты увидят в Сбербанк Онлайн до конца года, и далее мы планируем радовать наших клиентов новым функционалом как минимум каждый квартал.

- Ваши клиенты сегодня – это кто?

— Сегодня мы кэптивный бизнес: 95% клиентов — физлиц приходят к нам через отделения Сбербанка. В страховании доминируют кредитные клиенты, поскольку большая часть этого бизнеса привязана к кредитованию. В инвестиционном бизнесе – это в основном клиенты каналов "Сбербанк Первый" и "Сбербанк Премьер". Здесь более 70% – это мужчины в возрасте 50-55 лет с высоким достатком. В инвестиционном направлении есть также институционалы, но это другая история.

- К вам приходят люди, подготовленные к инвестированию?

— По-разному.

- Какая средняя сумма инвестиций у клиентов-физлиц?

— В ПИФах – 1 миллион рублей, в доверительном управлении – более 6,5 миллиона рублей, на индивидуальных инвестиционных счетах (ИИСах) с доверительным управлением – 430 тысяч рублей. По сегментам картина разная: в "Сбербанке Первом" — 8 миллионов рублей, в "Сбербанке Премьер" — 640 тысяч рублей, в массовом канале — 155 тысяч рублей.

- А по срокам инвестирования?

— Средний срок клиентских вложений для ПИФов – 1,9 года, для доверительного управления — 2,9 года. Это среднерыночные показатели, мы не сильно отличаемся от других игроков. Конечно, это короткие сроки, которые не свидетельствуют о серьезной подготовленности инвестора. Максимальный срок пребывания средств клиента под управлением – с 1997 года, это клиент в ОПИФ акций "Илья Муромец". Но такие истории единичные.

- Каких изменений ожидаете в связи с выходом в онлайн?

— Во-первых, я ожидаю, совершенно другой картины в страховании. Сейчас в онлайне есть наше кредитное страхование, но оно просто следует основному продукту – кредиту. Я уверена, что в интернете можно сформировать спрос на коробочные продукты, на рисковое и накопительное страхование.

В онлайн выйдут и продукты нашей управляющей компании, прежде всего ПИФы. Здесь многое будет зависеть от того, какой клиентский опыт мы сформируем. Будем внедрять в онлайн модель персонального финансового планирования, но в этом проекте спешки не будет, начнем постепенно работать в тестовом режиме и будем двигаться очень аккуратно. Параллельно будем делать для клиентов образовательный контент.

- Давайте поговорим об ИИС. Сколько ИИСов открыто в Сбербанке?

— Всего в Сбербанке на 1 июня было открыто 405,8 тысячи ИИС – через брокера и через управляющую компанию. Продукт нашего блока – это ИИС с доверительным управлением. С начала года в Сбербанк Управление Активами открыто более 16,4 тысячи ИИС, а во всех управляющих компаниях – более 23,9 тысячи (всего в УК на сегодняшний день открыто 107 тысяч). Мы абсолютный лидер по количеству открытых ИИСов с доверительным управлением.

- Многие эксперты ожидают снижения Банком России ключевой ставки в этом году, за которым может последовать снижение ставок по депозитам. Будет ли в связи с этим увеличиваться количество ИИСов?

— Давайте откровенно: как бы в России ни двигалась ставка по вкладам, пока она находится в районе 5-7 процентов говорить о перетоке средств массовых клиентов из депозитов в инвестпродукты несерьезно. Дельта в доходности очень небольшая, если речь не идет об агрессивном рисковом инвестировании, к которому основная аудитория не готова. Движение ставок по вкладам на один-два процентных пункта не приводит к тектоническим сдвигам и росту вложений в инвестпродукты. Конечно, продажи ИИСов растут, но кардинально картина не меняется.

ИИС с доверительным управлением – это удобный инструмент с хорошим преимуществом – гарантированным возвратом 13% налога. Этот возврат может увеличить доход от инвестиций, или, при неблагоприятной ситуации на фондовом рынке, – подстраховать от убытков. Но говорить, что с появлением ИИС у нас появился инвестиционный продукт для массового клиента – некоторое преувеличение.

- Если говорить об институциональных инвесторах, какая доля средств приходится на них в управляющей компании?

— Объем активов бизнеса Сбербанк Управление Активами – почти 800 миллиардов рублей на конец первого квартала. Три четверти приходится на институционалов, четверть – средства физлиц. Это примерно соответствует общей структуре рынка. Рынок коллективных инвестиций физлиц вообще маленький. Кажется, что там триллионы, но на самом деле объемы не такие большие.

- То есть рынок инвестиций физлиц сжимается?

— Нет, он растет. Но растет и другая часть этого бизнеса, поэтому структура не меняется.

- Какие продукты управляющей компании собираетесь развивать?

— Совершенно точно ЗПИФы. У нас уже есть закрытые паевые инвестиционные фонды недвижимости, будем развивать рентные паевые фонды на основе качественной коммерческой недвижимости. У нас хорошие интересные проекты, в том числе для физлиц. Кстати, скоро объявим об интересных сделках.

Планируем запустить несколько стратегий со 100-процентной защитой капитала с различными активами, также планируем развивать линейку для тех, кто хотел бы инвестировать в валюте.

- А что с биржевым ПИФами? Сейчас у вас их четыре?

— Да. Планируем расширять линейку и запустить до конца года еще два биржевых фонда – на российский и иностранные рынки.

- Вообще довольны первыми результатами по биржевым фондам?

— О результатах говорить пока рано, очень мало времени прошло. Если говорить об объемах привлечений в БПИФы, то это уже миллиарды рублей. Скажу так: управляющая компания довольна, я пока не очень. Но я считаю, что запуск такого рода инструментов – это уже профессиональный стандарт, серьезный игрок их точно должен иметь.

- Вы запустили БПИФ на индекс американских акций S&P 500. Вы считаете, что у подобных инструментов есть будущее, несмотря на нынешнюю волатильность?

— Конечно, есть. Эти инструменты рассчитаны на долгосрочные инвестиции. Мировая экономика растет, и на длинном горизонте инвесторы всегда выигрывают.

- Инвестиционное страхование жизни, демонстрировавшее бурный рост в последние годы, в первом квартале существенно просело, и эксперты прогнозируют дальнейшее падение. Как будет развиваться эта линия бизнеса в Сбербанке?

— Объемы нашего бизнеса по ИСЖ не сократились, рынок в целом – да, упал. Отчасти это связано с ситуацией на фондовом рынке, отчасти – с определенным насыщением рынка ИСЖ. Но в том числе и с тем, что продукт в отдельных случаях некорректно позиционировался. Нынешний информационный фон вокруг ИСЖ – результат неоправдавшихся ожиданий. И регулятор, и клиенты, которые выходят из заканчивающихся полисов, говорят о низкой доходности за пять лет. Но мы должны понимать, что это продукт, прежде всего, страховой. В течение всего срока по нему действовала страховая защита и другие преимущества – налоговые льготы, неприкосновенность денег при разделе имущества и так далее. В первые годы активных продаж ИСЖ предлагали как инвестиционный продукт, а все остальные, на самом деле, основные преимущества, остались за скобками.

Нынешнее ИСЖ уже не то, которое продавалось в прошлом-позапрошлом годах – и с точки зрения инструментов в базовых активах, и профессионализма экспертов, которые формируют эти активы. Мы не ожидаем серьезного падения продаж ИСЖ в Сбербанке, это большой для нас бизнес. Мы будем менять этот продукт и уже знаем как. Безусловно, будем заниматься инвестиционной составляющей, работать над правильным наполнением, над тем, чтобы коэффициент участия был достойным, а соотношение клиентской доходности и комиссионного вознаграждения банка – здоровым. И, конечно, будем усиливать все те преимущества, помимо инвестиционной составляющей, о которых я говорила.

- Как повлияют на продажи ИСЖ указания регулятора о более подробном информировании клиента?

— Ситуация с продажами ИСЖ на рынке меняется, но объяснять это только введением требований по раскрытию информации неправильно. Скажите, люди часто читают документы, которые подписывают перед визитом к врачу в коммерческой клинике? Подавляющее большинство просто расписывается там, где галочка. То же самое и с памятками.

Мы поддерживаем полное раскрытие информации и продажи клиентам продуктов, которые им реально нужны, и, конечно, все требования регулятора у нас исполнены. Мы очень активно боремся с мисселингом и стараемся свести к нулю ситуацию, когда ИСЖ продается как депозит. В период охлаждения мы обзваниваем всех, кто купил этот продукт, и проверяем, что клиент понял, что именно он купил. Если выявляем нарушения, мы сами их устраняем.

- За счет чего мы можем увидеть в этом году рост страхования нон-лайф?

— В нон-лайф у нас нетипичная ситуация. У нас нет собственного автострахования и ДМС, а это очень значимые по объему сегменты рынка страхования не-жизни. Как я уже сказала, в ближайшее время мы решим, идем ли мы в эти виды.

Мы будем серьезно наращивать корпоративное страхование как крупного, так и среднего и малого бизнеса. Есть планы по включению наших продуктов в соцпакеты корпоративных клиентов. Все это мы встраиваем сейчас в канал продаж корпоративного блока Сбербанка и рассчитываем увидеть заметный рост этого бизнеса.

Мы совершенно недоинвестируем в рисковые виды страхования – и Сбербанк, и индустрия в целом. Можно гораздо грамотнее, технологичнее и разнообразнее страховать наших клиентов в их повседневных ситуациях, связанных со здоровьем, имуществом, гражданской ответственностью. В рисковых видах для физлиц мы делаем серьезную ставку на коробочные продукты.

Вообще, если резюмировать, то в этом году мы будем очень серьезно заниматься выстраиванием целевой архитектуры бизнеса. Несколько лет в качестве лидера дивизиона в розничном канале Сбербанка я руководила одновременно технической частью и бизнесом. Я прекрасно понимаю, что эти две вещи неразрывны. Сейчас мы эту культуру выстраиваем и в блоке "Управление благосостоянием".