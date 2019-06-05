С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — ПРАЙМ. ВТБ не планирует конвертировать привилегированные акции в обыкновенные, это привело бы к увеличению доли государства в капитале банка, но может подумать о выкупе "префов" в случае наличия капитала, заявил глава второго по активам российского банка Андрей Костин в ходе годового собрания акционеров.

"Префы" родились в процессе докапитализации банка по итогам кризиса 2008-2009 годов. Если выкупать "префы", то вы сами знаете, ситуация с капиталом не настолько хороша, чтобы выкупать. Единственный источник — это прибыль. Я так понимаю, что здесь желающих, чтобы дивиденды в дальнейшем урезались, нет, а другого источника нет", — сказал Костин.

"А если их конвертировать в обычные акции, то доля государства вырастет в капитале, тоже вроде бы не очень желательное развитие. Поэтому пока живем, как живет и принцип равного подхода, он нам нелегко дался. Потому что сначала Минфин настаивал на больших платежах", — добавил глава ВТБ.

При этом Костин назвал выкуп акций нормальным процессом. "Посмотрим, если ситуация с капиталом позволит в дальнейшем, допустим, то выкуп — это нормальный процесс, но вряд ли конверсия, повторяю, долю государства нежелательно, на мой взгляд, увеличивать", — резюмировал он.

В прошлом году ВТБ уравнял дивидендную доходность по обыкновенным и привилегированным акциям.

Уставный капитал ВТБ сейчас составляет 651,034 миллиарда рублей. Он состоит из 12,96 триллиона обыкновенных акций номиналом 0,01 рубля, 21,403 триллиона привилегированных акций первого типа номиналом 0,01 рубля и 3,07 триллиона привилегированных акций второго типа номиналом 0,1 рубля.