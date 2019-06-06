С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — ПРАЙМ. Венесуэла намерена полностью выплатить России долг, очередной платеж запланирован на 30 сентября, заявил РИА Новости министр экономики и финансов Венесуэлы Симон Серпа.

"У нас есть дата предстоящего платежа на 30 сентября, на 200 миллионов долларов, и мы уже объявили, что мы погасим долг", — заявил Серпа на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Замминистра финансов Сергей Сторчак пояснял, что обслуживание госдолга Венесуэлы пред Россией предполагает платежи два раза в год. Предыдущий платеж был произведен в апреле. В настоящее время Венесуэла выплачивает только проценты по долгу, позже должен начаться период возврата самого кредита вместе с процентами.