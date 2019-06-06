МОСКВА, 6 июн – ПРАЙМ. АО "Согаз" — единственный владелец ООО "ВТБ-С"- подтверждает наличие претензий в адрес ООО "Связной Логистика" по долгу на 2,8 млрд рублей, сообщили в "Согазе".

"В отдельных СМИ появилась информация о претензиях ООО "ВТБ-С" (владелец СК "Согаз") к компании ООО "Связной Логистика". АО "Согаз" подтверждает наличие претензий. До сегодняшнего дня никак не урегулировано требование по возврату аванса, выплаченного ООО "ВТБ-С" по расторгаемому договору с ООО" Связной Логистика" на сумму около 2,0 млрд рублей. Платежи в рамках текущей деятельности ООО "Связной Логистика" также не осуществляет ", — говорится в сообщении страховой компании.

ООО "ВТБ-С" уже направило в адрес ООО "Связной Логистика" официальные претензии по всем типам задолженности на общую сумму около 2,8 млрд рублей и оставляет за собой право использовать все средства, предусмотренные законодательством РФ, для взыскания принадлежащих ему средств, указано в документе.

В свою очередь, в пресс-службе компании "Связной"/"Евросеть" агентству "Прайм" сообщали, что по состоянию на 31 мая не получали от "ВТБ-страхования" никаких официальных претензий на указанные суммы.