МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который освобождает предприятия ОПК и уполномоченные банки от налога на прибыль при переуступке прав по кредитам исполнителям гособоронзаказа, а также при прекращении (списании) задолженности по таким кредитам по решению правительства РФ. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Суммы прекращенных по решению кабмина денежных обязательств исполнителя гособоронзаказа перед уполномоченным банком признаются безнадежными долгами и исключаются из базы по налогу на прибыль организаций. Сейчас при списании таких обязательств у организации формально возникают доходы, а значит, с них приходится платить налог.

Закон предоставляет право уполномоченным банкам учитывать сумму прекращенной задолженности в составе своих расходов, а полученный в результате этого убыток признавать таковым без ограничений. Банки также смогут без ограничений учитывать и убыток, полученный в результате уступки требований по кредитам в рамках мероприятий, предусмотренных планом участия Банка России в предотвращении банкротства банка.

Сделки по уступке прав требований по кредитам исполнителям гособоронзаказа, которые возникают при передаче таких кредитов, а также при принятии Банком России мер по предотвращению банкротства банков, исключаются из числа контролируемых. Цены, примененные в таких сделках, будут признаваться рыночными и в дальнейшем контролироваться не будут.

Соответствующие изменения вносятся в целях поддержания производственного потенциала и создания механизма бесперебойного финансирования организаций ОПК.