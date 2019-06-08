МОСКВА, 8 июн – ПРАЙМ, Анастасия Сапрыкина. Группа "Открытие", которую Банк России около двух лет назад взял на санацию, уже готовится к завершению процесса финансового оздоровления и даже к регулярным выплатам дивидендов. О прогнозах банка по прибыли на текущий год и планах по нескольким стратегическим инвестициям, в том числе, ВТБ и ОВК, о грядущей приватизации группы, рассказал в интервью агентству "Прайм" в кулуарах Петербургского международного экономического форума-2019 председатель правления банка "Открытие" Михаил Задорнов.

- Какую прибыль по итогам 2019 года ожидает банк "Открытие"?

— Мы только закрыли май, наша прибыль по российским стандартам — более 24 миллиардов рублей. Это прибыль самого банка. У нас цель по прибыли текущего года, которую перед нами поставил наблюдательный совет, — это 25-26 миллиардов рублей. Из результатов первых пяти месяцев видно, что мы двигаемся, существенно опережая план. Какую-то точную сумму на конец года говорить сложно, но уже сейчас можно сказать, что мы план по прибыли должны исполнить. Причем я говорю и о банке "Открытие", и о группе в целом, потому что основные наши бизнесы тоже двигаются с опережением плана по прибыли.

- А не планируете уточнить прогноз по прибыли на 2020 год?

— Не планируем этого делать. Дело в том, что у нас трехлетняя стратегия и мы находимся ровно посередине нашего стратегического цикла. Не имеет смысла делать сейчас какое-то уточнение прогноза, потому что эта работа должна проходить по всем бизнесам, по всей стратегии.

Но мы с конца текущего года начнем подготовку следующей трехлетней стратегии банка. Начиная эту работу, мы, безусловно, сверим и проговорим с акционерами, на какие параметры мы можем выйти в следующем году. Для нас финансовый результат очень важен, как для любого банка или компании, но важны еще доля рынка и клиентская база.

Пока можно констатировать, что с точки зрения выполнения своей стратегии мы находимся именно в тех параметрах, которые предполагали. Хотя они очень амбициозны с точки зрения прироста объемных параметров и финансовых результатов.

- То есть на рынке кредитования к концу 2020 года банк займет долю в 4%?

— Мы в этом не сомневаемся. В некоторых сегментах мы займем и 5%, прежде всего, я имею в виду корпоративное кредитование и МСП. И, конечно, наши позиции в некоторых регионах будут гораздо сильнее, чем общестрановые значения.

- Набсовет банка "Открытие" принял решение выплатить дивиденды за 2018 год в размере 2 миллиардов рублей. Будете ли вы выплачивать в 2019 году?

— В стратегии этого заложено не было, но, получив хорошую прибыль, мы решили, что правильным было бы для наших акционеров, для Центрального банка и рынка обозначить понимание того, что мы будем регулярно выплачивать дивиденды, увеличивая объемы и долю. Поэтому мы будем платить по результатам и 2019 года, и 2020 года. Наши потенциальные акционеры могут понимать, что дивиденды будут регулярной выплатой.

- Вы будете формировать дивидендную политику?

— Да, мы ее обсудим, думаю, что перед следующей дивидендной выплатой обсудим. Это уже дискуссия конца 2019 года — начала 2020 года.

- В феврале вы объявили о том, что де-факто санация банка "Открытие" завершена. А когда она будет завершена юридически?

— Мы еще не обсуждали с Центральным банком, эта дискуссия пройдет в середине года. Середина года — хорошее время для обсуждения того, как двигается наш бизнес. Банк "Открытие" и группа "Открытие" выполняют абсолютно все нормативы Центрального банка с середины ноября прошлого года. С точки зрения как раз соблюдения всех правил и нормативов мы работаем как обычный банк, с большим запасом выполняем все нормативы.

- Вы ранее говорили, что будете думать, что делать с акциями ВТБ. Приняли ли вы уже решение?

— Пока нет. Мы пока просто держим этот пакет на балансе банка и пенсионного фонда. Мы были очень разочарованы динамикой акций ВТБ в прошлом году, она опускалась существенно ниже рынка. Это, безусловно, негативный финансовый результат для группы "Открытие", именно поэтому мы настаивали на большем размере дивидендов по результатам 2018 года. Мы не поддерживали сейчас на собрании акционеров текущую структуру распределения дивидендов ВТБ.

Тем не менее, в первом квартале акции ВТБ выросли примерно на 10%, последнюю неделю мы наблюдаем движение вверх. То есть с точки зрения стоимости акций этот год существенно лучше предыдущего. Но, конечно, мы считаем, что сама по себе эта волатильность оказывает на баланс группы негативное влияние. Но могу сказать, что мы точно пока 2019 год эти акции держим, дальше будем смотреть различные варианты.

- У группы также есть пакет акций ОВК. Что с ними планируется делать?

— Все акции, которые принадлежат группе "Открытие", находятся на НПФ "Открытие" — это 25%. Мы по закону не можем больше 10% держать на НПФ, соответственно, эти акции внутри группы перейдут на другую финансовую структуру: или банк выкупит, или кто-то другой.

- То есть переданы будут только 15% акций?

— 10% акций, наверное, останется на самом пенсионном фонде, это будет соответствовать регуляторным требованиям пенсионного надзора.

- В целом как у "Открытия" сейчас складываются отношения с ОВК? Обслуживает ли компания долг перед банком в полном объеме?

— Мы находимся в очень хорошем взаимодействии с "Ростехом", который также является одним из основных акционеров ОВК. Мы вместе с "Ростехом" существенно обновили менеджерскую команду ОВК, избрали новой совет директоров, который возглавил председатель правления "Траста" Александр Соколов. Мы провели и юридический, и финансовый аудит компании. Только, наверное, за четвертый квартал прошлого года — первый квартал текущего года общий долг компании ОВК сократился на 20 миллиардов рублей, то есть, произошло очень существенное сокращение долга. По нашей оценке, мы сможем достаточно серьезно сократить долг ОВК и в 2019 году. Думаю, нам за 2018-2019 годы удастся существенно сократить долг компании, причем не только группе "Открытие", но и другим акционерам.

Вместе с тем, с учетом долговой нагрузки, очевидно, что потребуется определенная реструктуризация долга, частично она уже была сделана. Просто мы сделали краткосрочную реструктуризацию, потребуется реструктуризация на более долгий срок. Это наряду с сокращением долга приведет финансы компаний к абсолютно прогнозируемому состоянию. Производственные мощности полностью загружены, здесь у нас с точки зрения технологий и мощностей нет никаких сомнений, что ситуация в компании будет двигаться в позитивном направлении.

- Одной из стратегических инвестиций банка является пакет акций Polymetal примерно в 7%. Что вы планируете делать с этими акциями?

— Мы держим эту долю и будем продолжать ее держать. Акция хорошо выросла, котируется, мы пока не собираемся с ней расставаться.

- Предпримите еще одну попытку по выдвижению своего кандидата в совет директоров компании?

— Это мы отдельно подумаем, эта наша работа с другими акционерами.

- Каков сейчас долг бывших собственников "Открытия" перед банком?

— В целом за прошлый год на баланс "Открытия", "Траста" и других банков не только от бывших собственников, но в основном от них, мы вернули проблемной и просроченной задолженности на 233 миллиарда рублей. Мы продолжаем работу и в этом году, но не могу назвать сейчас точную сумму. Могу заверить, что со всеми предыдущими собственниками, не только "Открытия", но и Бинбанка, "Траста", "Рост банка", ведется активная работа. Пока ее темпы нас устраивают.

- Банк "Открытие" уже несколько месяцев пытается вернуть бонусы, выплаченные бывшим топ-менеджерам банка и недавно был рассмотрен последний иск. Какой объем бонусов возвращен? Будете ли вы еще предпринимать попытки вернуть бонусы?

— В целом сейчас общий объем возврата у нас порядка 870 миллионов рублей, с остальными топ-менеджерами мы работаем пока в российских судах. Мы считаем, что и с этической, и с правовой точки зрения премии, выплаченные в середине 2017 года в банке, который по итогам года имел более 300 миллиардов рублей убытка — нонсенс. Поэтому мы будем продолжать эту работу до полного возврата премий, выплаченных в августе 2017 года. Мы будем использовать все возможные инструменты.

- Не планируете выход банка в новые страны?

— Нет, это не приоритет стратегии текущей. Мы пока работаем в России, и на период до конца 2020 года с Россией связаны все наши интересы и активности.

- А в новой стратегии можете запланировать выход за пределы России?

— Когда будем обсуждать, тогда будем смотреть.

- Интересны ли "Открытию" участие в финансировании сделок по приватизации госкомпаний?

— Нам интересны все виды бизнеса и сделки, которые дают нам хорошую экономику.

- Интересны нацпроекты?

— Мы активно с ними работаем. У нас много клиентов, которые работают в сфере инфраструктуры. Разумеется, мы сейчас работаем вместе с правительством и нашими клиентами по, скажем так, наполнению нацпроектов конкретной проблематикой. Эта работа ведется, мы видим, что пока еще только идет переход от общих цифр к конкретике в проектах. И здесь мы нашим клиентам помогаем — инфраструктурное строительство, строительство в сферах здравоохранения и образования. Так что банк уже активно поддерживает эти проекты.

- Возвращаясь к теме приватизации, сохраняет ли банк планы по продаже пакета собственных акций в 20%?

— Мы реально работаем — от 15% до 20% как раз — мы работаем и с российскими, и с международными инвестбанками, работаем с клиентами: физическими лицами, институтами, которые могут быть заинтересованы в приобретении части пакета "Открытия". Такой интерес мы чувствуем.

- Как вы считаете, может ли "Открытие" быть приватизирован на 100%?

— Почему нет? Приватизация, безусловно, наша перспектива, но в какие сроки она будет проходить — это отдельный вопрос.

- Как вы оцениваете сегодняшнее состояние экономики России? Какие видите риски?

— На самом деле, я оцениваю ситуацию, может быть, несколько лучше, чем общепринятое мнение. Я думаю, что темпы роста экономики в текущем году могут быть повыше прогноза Минэкономразвития в 1,3%. Ясно, что у России очень сильная макроэкономическая позиция: двойной профицит бюджета и платежного баланса с большим запасом. Хотя это тоже не очень хорошо, потому что сильно жесткие фискальная и денежная политики могут сдерживать экономический рост. Поэтому мы ждем двух снижений ключевой ставки до конца года. Мы видим, что бюджет вряд ли полностью использует сейчас в этом году даже запланированные ресурсы, потому что потребуется еще определенное время для того, чтобы все механизмы были включены под нацпроекты. Поэтому этот год — переходный. Тем не менее, рост потребительского спроса, механизмы инвестиций, которые включатся в конце года, — это то, что даст определенный толчок экономическому росту. Конечно, основной фактор риска — это глобальная торговля и возможные дополнительные санкции, хотя пока этот риск не реализовался.