БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 июн — ПРАЙМ. Глава ВТБ Андрей Костин высказал мнение, что Россия не забывает о своих интересах при сотрудничестве с Китаем.

В программе "Итоги недели" на телеканале НТВ в числе прочего шла речь о том, что двум странам необходимо развивать взаимовыгодные проекты, чтобы Россия "не стала источником сырья для Китая".

"Китай сегодня находит общий язык относительно того, какими их новые правила должны быть. Мы тоже не в детсад ходим. Я думаю, мы свои интересы тоже отстаиваем, Россия мощная держава", — сказал Костин.

Также на эту тему в эфире НТВ высказался глава Бурятии Алексей Цыденов. "Нас используют настолько, насколько мы позволяем себя использовать. Если мы сами рубим лес — это наши проблемы, это мы рубим. Они (Китай) покупают то, что мы им продаем", — сказал он.

Председатель КНР Си Цзиньпин 5-7 июня находился с государственным визитом в России, у него состоялись переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. По итогам переговоров лидеры двух стран подписали совместное заявление об укреплении глобальной стратегической стабильности.