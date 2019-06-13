БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 июн — ПРАЙМ. Компания Evison заявила ходатайство об отказе от иска о созыве внеочередного собрания акционеров банка "Восточный" для переизбрания совета директоров, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"У истца есть ходатайство об отказе от иска",- сказала на заседании суда в четверг адвокат Evison Ольга Борисенко.

Позднее суд удовлетворил ходатайство представляющей интересы Baring Vostok кипрской компании Evison Holdings Limited, мажоритарного акционера банка "Восточный", об отказе от иска о созыве внеочередного собрания акционеров банка для избрания совета директоров.

"Суд определил принять отказ от иска, разбирательство по делу прекратить", — сказала судья Ольга Швец. Определение может быть обжаловано в течение месяца.

Иск о понуждении созвать внеочередное собрание акционеров и утверждении списка кандидатур для избрания в совет директоров поступил в арбитраж 7 мая. Ответчиком в нем указан банк "Восточный". В ходе предварительного слушания по делу 27 мая было удовлетворено ходатайство о привлечении к рассмотрению дела в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований: компании "Финвижн холдингс" и акционера "Финвижн" Шерзода Юсупова.

Во вторник, 4 июня, поступило ходатайство от "Финвижн" о привлечении к процессу в качестве третьего лица без заявления самостоятельных требований АО "Республиканский специализированный регистратор Якутский фондовый центр": "Финвижн" потребовал отказать Evison в функциях счетной комиссии и возложить их на регистратора. Ходатайство было удовлетворено, производство по делу было отложено на 13 июня.

Baring Vostok пытается вернуть контроль над советом директоров банка "Восточный" в условиях, когда председатель совета, глава фонда Майкл Калви находится под домашним арестом, двое других — партнер по индустрии финансового сектора фонда Филипп Дельпаль и директор по инвестициям Иван Зюзин остаются в СИЗО, а де факто независимый директор Николай Варма, который был избран в совет банка по квоте Baring Vostok, отказался от своего поста.

Свой иск в фонде называют единственным способом сделать вновь функционирующим главный орган управления банком "Восточный" и вернуть ему дееспособность. В настоящий момент только пять человек могут приходить на заседания совета директоров: Григорий Жданов от Baring Vostok и четыре человека со стороны бизнесмена Артема Аветисяна.