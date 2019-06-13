МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Украина в четверг открыла книгу заявок на семилетние еврооблигации, номинированные в евро, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

Ориентир доходности бумаг с погашением в июне 2026 года составляет 7,125% годовых.

Украина с 10 июня провела в Лондоне, Франкфурте, Мюнхене и Милане встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций в евро. Организаторами выступают BNP Paribas и Goldman Sachs.

Привлеченные средства государство планирует направить на общие бюджетные цели.