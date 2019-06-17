МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Банк России ожидает постепенного замедления роста розничного кредитования, в том числе благодаря реализации макропруденциальных мер, направленных на сдерживание отдельных сегментов этого рынка, говорится в информационно-аналитическом комментарии ЦБ "Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки".

Банк России на прошлой неделе объявил, что вводит дополнительные меры по ограничению долговой нагрузки в необеспеченном потребительском кредитовании. В регулирование вводится показатель долговой нагрузки, и с 1 октября планируется установление надбавки к коэффициентам риска в зависимости от уровня показателя долговой нагрузки (ПДН) и полной стоимости кредита (ПСК).

Авторы комментария пишут, что темпы прироста розничного кредитного портфеля продолжали расти, на начало мая составив 23,8% против 23,5% месяцем ранее. В апреле потребительское кредитование по-прежнему вносило наибольший вклад в прирост заимствований у банков, доля потребительских кредитов в розничном кредитном портфеле медленно росла.

"Во втором полугодии можно ожидать постепенного замедления роста розничного кредитования по мере накопления обязательств населения по кредитам и реализации макропруденциальных мер, направленных на сдерживание отдельных сегментов розничного кредитного рынка", — отмечают в ЦБ.

Министр экономического развития Максим Орешкин заявил 6 июня на сессии ПМЭФ, что перекос в сегменте потребительского кредитования в России несет риски для экономики, и если ничего не предпринимать, то страна может к 2021 году войти в рецессию. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в свою очередь заявила, что "пузыря" на рынке потребкредитования нет, соответственно нет и рисков финансовой стабильности в РФ, однако регулятор принимает превентивные меры для охлаждения этого рынка.

В интервью РИА Новости Орешкин пояснил свою позицию, указав, что не видит эффекта от мер ЦБ по сдерживанию потребкредитования — его рост в апреле был рекордным. Что же касается низкой просрочки, то она объясняется тем, что люди перекредитовывают свои долги из одного банка в другой, отметил министр. Он предупредил, что как только эта схема начнет сворачиваться, запустится "негативная спираль", и во избежание дефляционно-рецессионного сценария от ЦБ потребуется экстраординарное стимулирование спроса денежно-кредитной политикой.