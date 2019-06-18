МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Наблюдательный совет Россельхозбанка (РСХБ) рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2018 года в общем размере 1,126 миллиарда рублей, что более чем на четверть превышает дивиденды за 2017 год, следует из материалов банка.

"Прибыль АО "Россельхозбанк" по итогам 2018 года в размере 2,194 миллиарда рублей распределить следующим образом: на выплату дивидендов направить 1,126 миллиарда рублей", — говорится в материалах.

Это составляет 2,668 тысячи рублей на обыкновенную именную акцию, 2,582 тысячи рублей — на привилегированную именную акцию и 25,824 тысячи рублей — на именную привилегированную акцию типа А. Также рекомендуется установить десятый день с даты принятия решения о выплате дивидендов датой, на которую определяются лица, имеющие право на их получение.

По результатам 2017 года Россельхозбанк выплатил дивиденды в размере 883,665 миллиона рублей, по результатам 2016 года — в размере 257,5 миллиона рублей. Банк не выплачивал дивиденды по итогам 2015 года из-за отсутствия чистой прибыли.

Россельхозбанк, созданный в 2000 году, — ключевой кредитор АПК РФ и основной агент правительства при финансовой поддержке сектора. В собственности государства находится 100% акций банка.

По данным БИР Аналитик, Россельхозбанк на 1 апреля занимал пятое место в банковской системе РФ с активами в размере 3,9 трлн рублей.