МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. В среду вышел из печати "Вестник Банка России" № 41 /2093/.

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— указание № 5120-У от 9.04.2019 "О признании утратившими силу отдельных нормативных актов Банка России по вопросам осуществления выплат Банка России по вкладам физических лиц в признанных банкротами банках, не участвующих в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации, и взаимодействия банков-агентов с Банком России" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 54639 от 16.05.2019, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5121-У от 9.04.2019 "О признании утратившими силу отдельных нормативных актов Банка России по вопросам конкурсного отбора банков-агентов для осуществления выплат Банка России по вкладам физических лиц" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 54641 от 16.05.2019, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5122-У от 9.04.2019 "О порядке конкурсного отбора банков-агентов" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 54638 от 16.05.2019, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5123-У от 9.04.2019 "О порядке представления конкурсным управляющим в Банк России отчета о проведении предварительных выплат кредиторам первой очереди, реестра требований кредиторов первой очереди для целей осуществления предварительных выплат и иных документов и сведений, необходимых для осуществления Банком России расчета размера предварительных выплат, порядке расчета размера выплат Банка России, порядке восстановления Банком России пропущенного вкладчиком срока для обращения с заявлением об осуществлении выплаты Банка России, форме заявления об осуществлении выплаты Банка России, порядке осуществления выплат Банка России, порядке взаимодействия банков-агентов с Банком России" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 54642 от 16.05.2019, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— приказ № ОД-1332 от 11.06.2019 "О прекращении деятельности временной администрации страхового акционерного общества "Кристалл";

— приказ № ОД-1333 от 11.06.2019 "О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 31 октября 2018 года № ОД-2853";

— приказ № ОД-1334 от 11.06.2019 "О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 17 апреля 2019 года № ОД-862";

— приказ № ОД-1341 от 13.06.2019 "О прекращении деятельности временной администрации Общества с ограниченной ответственностью "ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТРАДИЦИИ";

— приказ № ОД-1344 от 13.06.2019 "О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 26 апреля 2019 года № ОД-960";

— приказ № ОД-1346 от 13.06.2019 "О внесении изменения в приказ Банка России от 27.04.2018 № ОД-1107";

— приказ № ОД-1348 от 14.06.2019 "О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 31 октября 2018 года № ОД-2853";

— информационное письмо № ИН-05-35/48 от 11.06.2019 "О расчете кредитными организациями показателя долговой нагрузки заемщика на основании информации, получаемой из бюро кредитных историй";

— информационное письмо № ИН-01-59/49 от 13.06.2019 "О стандартах защиты прав и интересов физических лиц — клиентов кредитных организаций при продаже финансовых продуктов кредитными организациями, выступающими агентами некредитных финансовых организаций";

— методические рекомендации № 17-МР от 7.06.2019 по проведению обучения кассовых работников кредитных организаций в целях осуществления контроля платежеспособности, в том числе подлинности, денежных знаков Банка России и проверки подлинности банкнот иностранных государств /группы иностранных государств/.

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: информация о банковской системе Российской Федерации на 1.06.2019; сообщения АСВ для вкладчиков АО "Кемсоцинбанк", ООО КБ "Взаимодействие", Банка "Прайм Финанс" /АО/; сообщение об исключении АО "КБ ДельтаКредит" из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов в связи с его реорганизацией; объявления Банка России.