МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Банк России определил базовый уровень доходности по вкладам в рублях до востребования в июле на уровне 6,24% годовых после 6,458% в июне, следует из материалов регулятора.

Базовый уровень доходности депозитов в рублях на срок до 90 дней в июле составит 7,186%. Базовый уровень доходности по рублевым вкладам от 91 до 180 дней — 7,629%, от 181 дня до года — 7,959%, по вкладам сроком больше года — 8,63%.

По вкладам физлиц в долларах базовый уровень доходности определен следующим образом: по депозитам до востребования — 1,004%, на срок до 90 дней — 1,726%, от 91 до 180 дней — 2,144%, от 181 дня до года — 2,952%, на срок свыше года — 3,474%.

В свою очередь, базовая ставка по вкладам в евро до востребования в июле составит 0,010%, на срок до 90 дней — 0,36%, от 91 до 180 дней — 0,421%, от 181 дня до года — 0,499%, на срок больше года — 0,796%.

Банки РФ с 1 июля 2015 года обязаны платить дифференцированные взносы в Фонд обязательного страхования вкладов в зависимости от процентной ставки по вкладам граждан, а с 1 января 2016 года — в зависимости от финансовой устойчивости. Банки, завышающие ставки, должны уплачивать взносы по дополнительной ставке в размере 20% базовой, или по повышенной дополнительной ставке в размере 150% базовой.

В свою очередь, ЦБ ежемесячно определяет базовый уровень доходности вкладов по валюте и рублям как среднюю из максимальных ставок по вкладам в банках, привлекших в совокупности две трети общего объема вкладов. При превышении этого уровня не более чем на 2 процентных пункта банк будет платить только базовую ставку.